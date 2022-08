Terence Hill, Francesco Scali è un fiume in piena: “Non mi avvicinavo a lui”

Scritto da Simona Tranquilli , il Agosto 13, 2022 , in Serie & Film Tv

“Per me è un mito, all’inizio non mi avvicinavo troppo”, la confessione inaspettata su Terence Hill

Protagonista di Don Matteo dalla prima stagione, Francesco Scali ha rotto il silenzio raccontando retroscena inaspettati sulla fiction targata Lux Vide sulle pagine di un recente numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Mentre in queste settimane le repliche della serie stanno facendo compagnia al pubblico della prima rete, nell’ultima stagione, andata in onda la scorsa primavera, i telespettatori hanno assistito all’addio di Terence Hill, il cui posto è stato preso da Raoul Bova con il suo Don Massimo. Proprio su Marco Girotti l’attore che interpreta Pippo ha raccontato:

“Per me è un mito, ero affascinato da lui dai tempi di Trinità, perciò i primi tempi delle riprese non mi avvicinavo troppo”.

Il sagrestano della fiction di Rai1 ha raccontato poi che un giorno, mentre era in giro per le vie di Gubbio, ha incontrato proprio il collega che gli ha offerto un passaggio. “Dire che ero imbarazzato è poco” ha raccontato l’attore, svelando che la gentilezza e la sensibilità del collega gli hanno permesso di entrare poi subito in empatia con lui.



Don Matteo, Francesco Scali svela un retroscena: “Ecco come è nato il mio personaggio”

L’attore romano ha raccontato come è nato il personaggio di Pippo svelando che il regista Erico Oldoini l’ha chiamato un giorno dicendogli che c’era una nuova serie su cui puntavano molto, con un ruolo da sacrestano vacante. Il protagonista della fiction di Rai1 ha poi dichiarato:

“Così è cominciata l’avventura grazie alla quale tra l’altro sono nate belle amicizie”.

L’artista infatti ha stretto un rapporto molto confidenziale con Flavio Insinna, protagonista delle prime stagioni della serie tv e tornato anche nell’ultima, e con il Pietro Pulcini (Ghisoni).

Raoul Bova, collega rompe il silenzio: “Per fortuna è molto simpatico”

Intanto presto inizieranno le riprese della prossima stagione di Don Matteo che vedrà come protagonista Don Massimo. Proprio sull’attore romano Francesco Scali ha svelato un simpatico aneddoto e ammesso di essersi trovato subito bene con lui. “Per fortuna è molto simpatico” ha raccontato l’interprete di Pippo che sarà protagonista anche della prossima stagione della serie della Lux Vide, in onda presumibilmente a gennaio del 2024.