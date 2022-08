Terra Amara: un divorzio, un suicidio e la resa dei conti tra Zuleyha e Yilmaz

Zuleyha minaccia di uccidersi per amore dei suoi figli: la decisione del marito

Non ci sarà pace per la protagonista di Terra Amara nel corso delle puntate che andranno in onda la prossima settimana. Hunkar, ormai dimessa dall’ospedale, convincerà Demir a liberare la moglie che era stata segregata nella sua stanza. Alla donna, inoltre, era stato tolto Adnan, il figlio. Non appena libera la donna cercherà nuovamente di scappare e andare a Istanbul. Tuttavia, ancora una volta, Demir intercetterà i suoi piani e la farà bloccare dai suoi uomini. Poi le toglierà il bambino e lei, disperata, tenterà di ammazzarsi con la pistola dell’uomo. Intanto Yilmaz continuerà a provocare Demir e porterà via dalle baracche tutti i contadini per farli lavorare per lui.

Due volti di Terra Amara pronti per il divorzio

Sabahattin rivelerà a Sermin di aver chiesto il divorzio e poco dopo lascia la loro casa. La donna però ha altro a cui pensare: è troppo presa da Veli, il fratellastro di Zuleyha che continua a truffarla. Intanto Hunkar ha qualche complicanza di salute e corre in ospedale. Demir, una volta riportata a forza Zuleyha a casa, corre dalla madre. Zuleyha però continua a soffrire per la mancanza del figlio e rimane per ore ed ore al freddo seduta fuori dalla villa. Una volta rientrato a casa Demir affronta la moglie e le chiede perchè continua a comportarsi così ma lei chiede solo di Adnan. Mentre Yilmaz va a gonfie vele con i suoi affari Hunkar gli dice che il figlio e la moglie sono felici e di mettersi il cuore in pace.

Yilmaz salva Gulten dal suicidio e incontra Zuleyha

A causa di un equivoco Fadik è convinta che Sabahattin stia divorziando da Sermin perchè si è invaghito di Gulten. Così lo riferisce ad Hunkar e Gaffur la promette in sposa ad un uomo più grande come punizione per aver disonorato la famiglia. La ragazza tenta quindi di suicidarsi ma Yilmaz la salva in tempo e dice a Gaffur che da oggi in poi è sotto la sua protezione. Demir per mettere alla prova la fedeltà della moglie gli lascia incontrare Yilmaz. Così la protagonista di Terra Amara, che sta avendo grande successo, pur di riavere suo figlio mente e dice a Yilmaz di essere felice con Demir.