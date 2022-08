Tiberio Timperi, nuova conduzione: per lui non solo Unomattina in famiglia

Unomattina in famiglia, presentatore pronto per una nuova sfida: cosa condurrà

Tornerà al timone del contenitore di Rai1 a partire dalla metà di settembre, Tiberio Timperi. Il conduttore romano, confermato al timone del programma della rete. ammiraglia, sarà affiancato da Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con le quali ha chiuso lo scorso 5 giugno una stagione decisamente fortunata che ha visto la trasmissione portare a casa ottimi ascolti. L’ultima puntata ha sfiorato il 23% di share ed è stata seguita precisamente da 1 milione e 163 mila spettatori. In attesa del ritorno sul piccolo schermo e di tagliare il nastro della nuova stagione televisiva, per il conduttore si aprirà una nuova sfida professionale, tornando a una sua vecchia e mai svanita passione: quella per la radio. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito TvBlog che ha rivelato che presto il presentatore approderà in una radio privata, precisamente a RTL.



Tiberio Timperi pronto per un programma su RTL: tutte le anticipazioni

Stando alla notizia riportata dal noto portale, il conduttore romano sarà impegnato tutti i fine settimana a RTL dalle 11 alle 13. Guiderà infatti un programma sul canale RTL 102.5 BEST. Non sarà di certo la prima esperienza del protagonista di Unomattina in famiglia in radio, che vanta un curriculum pieno e variegato e, negli scorsi anni, è stato la voce di HitStory su Rai Radio 2. Un programma che ha riscontrato grande successo in termini di ascolti. Ora per il conduttore si aprirà una nuova sfida professionale che lo vedrà il weekend spostarsi dagli studi del contenitore di Rai1 a quelli di RTL.

Unomattina in famiglia anticipazioni: data di messa in onda e novità sulla prossima edizione

Tornerà a far compagnia al pubblico della prima rete sabato 17 settembre la trasmissione condotta da Tiberio Timperi, che ha fatto una rivelazione di recente e aprirà ogni sabato e domenica i palinsesti di Rai1. La squadra resterà la stessa della scorsa stagione televisiva con l’aggiunta di Ingrid Muccitelli alla coppia formata dal conduttore romano e Monica Setta. Ma non è tutto perchè Timperi siglerà il suo venticinquesimo anno al timone della trasmissione ideata da Michele Guardì e, proprio il prossimo anno, festeggerà i suoi quarant’anni di carriera. In più per lui si apriranno i microfoni anche del canale RTL 102.5 BEST che lo vedrà protagonista ogni sabato e domenica per due ore di trasmissione, dalle 11 alle 13. Insomma sarà un anno decisamente movimentato per il presentatore romano.