Un posto al sole, l’attrice di Giulia è soddisfatta: “Siamo riusciti a…”

Marina Tagliaferri sul set di Upas con Bricca: “Siamo riusciti a dare voce agli animali”

Il 29 luglio scorso è andata in onda la puntata numero 6000 di Un posto al sole, la soap che fa compagnia ai telespettatori di Rai3 da quasi 26 anni. La protagonista della puntata è stata Bricca, la cagnolina di Marina Tagliaferri (Giulia Poggi). Bricca, con la voce di Nunzia Schiano, ha messo il becco sulle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. L’attrice ha raccontato a TeleSette il motivo della presenza del suo cane sul set:

“Trattiamo sempre temi importanti e abbiamo voluto affrontare il fenomeno del randagismo. Siamo riusciti, insomma, a dar voce agli animali”.

La simpatica cagnolina è molto amata dagli attori della storica soap. L’attrice di Giulia è felice di poter lavorare con Bricca perché averla vicina la rende serena. Finora ha avuto 3 cani: Briciolo, Brisole e, da 14 anni, Bricca, una cagnetta furba e sensibile.

L’attrice di Giulia rivela: “Non lascio mai da sola la mia cagnolina”

Marina Tagliaferri non lascia mai da sola la sua Bricca. Rivela a TeleSette:

“Scelgo solo alberghi che accettano cani, non faccio viaggi in aereo e prendo i traghetti con la cuccetta dove è consentito dormire con il proprio animale. Se devo fare dei viaggi all’estero l’affido a mia sorella. Non la lascio mai in una pensione per cani perché soffrirebbe troppo”.

Dopo la pandemia molti di coloro che avevano preso un cane per compagnia o semplicemente per uscire di casa, li hanno abbandonati. Per l’attrice di Giulia è una cosa inaccettabile e per risolvere il problema servirebbe la collaborazione delle strutture pubbliche e private.

Tanti colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che Eugenio e Viola saranno colpiti da una tragedia. La furia del camorrista Lello Valsano si scaglierà contro di loro? Chi ne farà le spese? Forse il piccolo Antonio? Nunzio si metterà nei guai per trovare i soldi necessari ad assumere un investigatore privato che trovi Chiara. L’appuntamento con la storica soap è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.