Un posto al sole, Nina Soldano sul futuro della soap: “Speriamo di…”

L’attrice di Marina si sbilancia: “Speriamo di festeggiare trentamila puntate di Upas”

Un posto al sole, lo scorso 29 luglio, ha festeggiato le 6000 puntate con un episodio speciale e una grande festa organizzata dalla produzione in un locale di Pozzuoli. Presente tutto il cast, compresi gli attori che non ne fanno più parte. Non poteva mancare Nina Soldano che interpreta Marina Giordano. L’attrice si è sbilanciata sul futuro della soap di Rai3 in un’intervista al settimanale Gente:

“Speriamo di festeggiare le trentamila puntate! Lunga vita a Un posto al sole e al nostro gruppo molto affiatato di cui vado orgogliosa. E’ stata una festa bellissima”.

La Soldano ha festeggiato anche i venti anni di Marina nella storica soap. La puntata numero 6000 è stata speciale perché ci si è arrivati dopo due anni difficili in cui la pandemia ha complicato tutto. L’interprete della dark lady di Upas è stata felice di rivedere al mega party i protagonisti del passato come Samuela Sardo, Giada Desideri e Luigi Di Fiore.

Nina Soldano sul suo personaggio: “Ha saputo toccare le corde emotive dei telespettatori”

L’attrice di Marina ha riabbracciato al party organizzato per festeggiare le 6000 puntate di Un posto al sole anche Fabiola Balestriere che interpreta sua nipote Alice e Valentina Pace nei panni di sua figlia Elena (l’attrice non ha nascosto che spera di tornare sul set). La Soldano è orgogliosa del personaggio che interpreta: all’inizio era odiatissima, poi con l’arrivo di Elena e della nipote Alice i telespettatori hanno iniziato ad apprezzarla. Dice l’attrice a Gente:

“Marina ha saputo toccare le corde emotive più profonde dei telespettatori quando è venuta a galla la storia del padre. Adesso è amata perché rappresenta una donna con pregi e difetti nella quale tante altre si identificano”.

Un posto al sole, Patrizio Rispo rivela: “Vorrei che Raffaele fosse meno buono”

Presente alla festa di Upas anche Patrizio Rispo che interpreta il portiere Raffaele Giordano sin dalla prima puntata. Dice a proposito del suo personaggio: “Lo promuoverei a pieni voti come persona. Ma pure i suoi comportamenti sono sempre d’esempio: lo preferirei meno buono”. Intanto l’attore di Fabrizio ha lanciato uno spoiler sulle puntate di settembre.