Un posto al sole anticipazioni, torna Elena? L’attrice: “Lo spero ma…”

Valentina Pace torna sul set della soap di Rai3? “Lo spero ma sono aperta ad altri progetti”

Un posto al sole ha festeggiato 6000 puntate lo scorso 29 luglio. Per l’occasione la produzione ha organizzato una festa con tutto il cast compresi gli attori che sono usciti di scena. Tra questi anche Valentina Pace che interpreta Elena Giordano, la figlia di Marina. Elena e la figlia Alice si sono trasferite a Londra. Torneranno a Napoli? La risposta dell’attrice sulle pagine del settimanale Nuovo:

“E’ tutto rimandato a settembre. Sono andata in maternità mentre recitavo in Un posto al sole. Ora che Matilde è grande e andrà all’asilo, spero di tornare sul set, perché sono molto affezionata al personaggio di Elena Giordano. Ma sono aperta ad altri progetti”.

L’attrice non ha rimpianti per quanto riguarda il lavoro, mette la famiglia davanti a tutto. Ha anche rinunciato al teatro perché non vuole stare per troppo tempo lontana dalle sue figlie.

L’attrice di Elena festeggia un mese di matrimonio: “Ecco qual è stato il momento più emozionante”

Valentina Pace ha due figlie: Alice, 12 anni, nata dalla relazione con l’ex Michele Esteri, e Matilde, 3 anni e mezzo, nata dall’unione con Stefano Maruzzi che l’attrice ha sposato lo scorso 12 luglio a Roma. Alice è stata la damigella della sposa, Matilde ha portato le fedi a mamma e papà. Racconta l’attrice di Elena di Un posto al sole:

“Il momento più emozionante è stato quello in cui nostra figlia Matilde ci ha portato le fedi all’altare. Camminava di corsa e ha rischiato di venirci addosso: a quel punto le fedi sono volate sul prato e siamo stati davvero fortunati a ritrovarle”.

Valentina Pace confessa: “Mio marito è un uomo solido che pensa alla famiglia”

L’attrice di Un posto al sole e il marito stanno insieme da 7 anni. Si sono conosciuti già adulti e hanno voluto subito mettere su famiglia: “Spero che questo sia il mio primo e ultimo matrimonio e che tra noi ci sia sempre questo grande trasporto. Stefano è un uomo solido, che si dà da fare per la famiglia”. In attesa di scoprire se Elena Giordano tornerà nella soap di Rai3, l’attrice di Giulia ha fatto una confessione inaspettata.