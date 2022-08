Un posto al sole, retroscena clamoroso di Michelangelo Tommaso: c’entra Miriam

Un posto al sole, l’attore di Filippo svela un clamoroso retroscena: il primo incontro con Miriam Candurro

La storica e longeva soap di Rai3 è giunta ad un traguardo molto importante, son ben 6.000, al momento in cui scriviamo 6.007, le puntate andate in onda in questi 26 anni. E tra i vari protagonisti uno dei più amati e longevi è sicuramente Filippo Sartori che ha il volto di Michelangelo Tommaso. Tale personaggio è padre di due figli e da anni è sposato con Serena Cirillo (Miriam Candurro). Ebbene l’attore, in un’intervista concessa a Nuovo, ha rivelato un clamoroso retroscena, il primo incontro con l’attrice napoletana sul set:

“Ricordo ancora il primo ciak, era il 3 febbraio 2012 e durante le pause le raccontavo della neve caduta a Roma, da dove arrivavo. Da lì è cominciato il nostro rapporto professionale e la nostra amicizia”

Michelangelo Tommaso annuncia entusiasta: “Nella soap di Rai3 ho raggiunto un bel traguardo”

L’attore che impersona Filippo Sartori in Un posto al sole ha speso delle bellissime parole sulla collega di set Miriam Candurro, definendola una persona gioiosa e vitale, che nella vita privata sono ormai grandi amici e che spesso, con le rispettive famiglie, hanno trascorso le vacanze insieme e che un valore che li lega moltissimo è l’amore per le persone care. Tommaso, inoltre, sempre durante l’intervista, ha fatto un entusiasmante annuncio:

“Ho girato esattamente 4.783 puntate. Un bel traguardo, tra un colpo di scena e l’altro.”

E poi ha aggiunto che è grazie al suo personaggio se da anni viene travolto dall’affetto del pubblico.

L’attore confessa: “Il segreto di tredici anni d’amore? Merito di mia moglie”

Nella lunga intervista concessa al settimanale sopra menzionato l’attore si è sbilanciato anche sulla sua vita privata. Da tredici anni al suo fianco c’è Samanta Piccinetti, anche lei volto di Un posto al sole, che ha sposato cinque anni fa. I due sono genitori di sue splendide bimbe, Sole e Viola e, su alla domanda su quale sia il segreto della loro duratura unione, l’attore ha confessato: “È tutto merito di mia moglie! Se posso considerarmi un uomo fortunato e felice lo devo a lei ed alla sua infinta pazienza.” Nel frattempo continuano gli spoiler sulle puntate di settembre della soap.