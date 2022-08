Un posto al sole spoiler, “Nunzio non rinuncerà a Chiara”: parla l’attore

Anticipazioni Un posto al sole, Vladimir Randazzo anticipa: “Per amore Nunzio farà di tutto”

Per il momento la storica soap di Rai3 è in ferie ma le ultime puntate andate in onda lasciando presagire che al ritorno se ne vedranno delle belle e non mancheranno dei colpi di scena. E tra le scene più spiazzanti si inserisce sicuramente la fuga da Napoli di Chiara, per sfuggire ad un processo in cui rischiava di finire in prigione, al suo fianco però c’è Nunzio. E delle anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole e su come si comporterà il giovane le ha fornite di recente il giovane attore che gli dà il volto. Vladimir Randazzo, infatti, stando a quanto riporta il settimanale TvMia ha svelato:

“Per amore si fa di tutto. Nunzio rifiuterà i consigli di chi gli dice di rinunciare a Chiara. E va dritto come un treno, inizierà a cercarla.”

Un posto al sole, l’attore di Nunzio svela: “Come lui anche io non mi arrendo mai”

Il settimanale sopra menzionato riporta anche dichiarazioni del giovane attore Vladimir Randazzo che innanzitutto svela di somigliare molto al suo personaggio:

“Come lui sono temerario, non mi spavento, non ho paura dei giudizi di chi mi sta intorno. Ed è per questo che capisco bene Nunzio, non si arrende ed è determinato a ritrovare Chiara.”

L’attore poi ha anche aggiunto che al momento non è previsto il suo addio alla soap, tranquillizzando i fan già allarmarti dalla possibilità di non rivedere più Nunzio e Chiara ed invece la giovane coppia continuerà ad emozionarli nelle nuove puntate che partiranno lunedì 29 agosto. Di recente, inoltre, l’attore Michelangelo Tommaso ha rivelato un retroscena con Miriam Candurro, suo compagna di set (interpretano la coppia di marito e moglie Filippo e Serena).

La ragazza di Corleone, Vladimir Randazzo nel cast: “Storia di riscatto”

Non solo Un posto al sole, il giovane attore siciliano sarà anche tra i protagonisti della nuova fiction di Canale5 con Rosa Diletti Rossi e, sempre stando alle dichiarazioni del settimanale, sulla serie anticipa: “È ambientata in Sicilia ed è la storia di riscatto di una donna legata alla mafia.”