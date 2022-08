Unomattina, paura passata: sollievo per Maria Soave e Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini tira un sospiro di sollievo nel suo programma: “Iniziamo bene”

Anche questa mattina, lunedì 8 agosto, alle 09.05 circa i due conduttori hanno tenuto compagnia ai telespettatori di Rai1 con UnoMattina Estate. Il conduttore ha aperto la puntata tirando un sospiro di sollievo per la paura passata. Infatti Ossini tenendo conto che la curva dei contagi e dei decessi per Covid è sempre più bassa, ha dichiarato entusiasta:

“Iniziamo bene questa settimana perché l’indice è un po’ più basso.”

Subito dopo, però, ha smorzato i toni perché se è vero che il Covid sembra sempre di più sotto controllo dall’altro lato ci sono altre nuove inside:

“Non dobbiamo festeggiare ma però al meno iniziamo con qualcosa di positivo anche se poi dietro la porta abbiamo la West Nine ed il vaiolo delle scimmie.”

Unomattina Estate in onda fino al 9 settembre: come cambia il mattino di Rai1

Mancano ancora alcune settimane prima della fine dell’estate e con essa i programmi estivi che lasceranno posto a quelli autunnali. Per quanto riguarda nel dettaglio il programma mattutino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave è notizia dei giorni scorsi che andrà in onda, salvo variazioni improvvise dell’ultimo minuto, fino a venerdì 9 settembre. A partire invece da lunedì 12 settembre il mattino della prima rete della Tv di Stato subirà dei cambiamenti. Il programma nella sua versione invernale si accorcia e subito dopo darà linea prima alle Storie Italiane di Eleonora Daniele e poi ad Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno.

Massimiliano Ossini in onda no-stop: sarà lui al timone di Unomattina

E dopo il caos dei giorni scorsi a causa di un fuori onda mandato per errore, i due conduttori continuano ad avere il timone del programma questo, come su spiegato fino a venerdì 9 settembre. Tuttavia c’è una clamorosa novità, è ormai ufficiale infatti che a proseguire la conduzione anche nella versione invernale della trasmissione ci sarà Massimiliano Ossini. Quest’ultimo, quindi, sarà alla conduzione del programma senza interruzione. Nella versione invernale, tuttavia non avrà al suo fianco la collega e giornalista Maria Soave e la trasmissione si accorcerà in quanto andrà in onda solo dalle 09.00 circa fino alle 10.00.