Vittorio Brumotti come sta? Emergono nuovi dettagli sulla violenta aggressione

L’inviato di Striscia la notizia aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute: “Sto bene”

Sono state ore drammatiche quelle appena trascorse per Vittorio Brumotti che è stato aggredito a Los Angeles in pieno giorno. Questa volta per Brumotti non si è trattato di un viaggio per motivi di lavoro, per qualche servizio destinato al tg satirico di Canale 5, quanto di una vacanza con la sua fidanzata Annachiara Zoppas e alcuni amici. Una rapina che per fortuna non è finita in vera e propria tragedia anche se lo spavento è stato per tutti molto grande. Proprio per la grande apprensione che ha circondato Vittorio in merito alle sue condizioni di salute lui stesso ha voluto rassicurare i fan sul suo profilo Instagram ufficiale. In una stories pubblicata da poco Vittorio infatti ha scritto:

“Sto bene, grazie a tutti”.

Cos’è successo a Vittorio Brumotti a Los Angeles: gli è stata puntata una pistola in bocca

La violenta aggressione subita a Los Angeles è stata raccontata nei minimi particolari dal sito ufficiale di Striscia la notizia. Qui è stato pubblicato un video, diventato virale in breve tempo sul web, dove lo stesso Brumotti, a poco tempo di distanza dall’aggressione, ha spiegato tutto quello che gli è successo.

“Amici, sono qui a Venice Beach, sono arrivati quattro ragazzi di colore. Mi hanno aggredito, mi hanno tirato la pistola in testa”

inizia così il video di Vittorio. Quest’ultimo appare visibilmente spaventato e scosso. Brumotti subito dopo ha mostrato la pistola abbandonata dai malviventi specificando di non volerla toccare, perchè probabilmente potrebbe tornare utile alla Polizia.

I dettagli dell’aggressione all’inviato: la dinamica

La testimonianza di Vittorio Brumotti, che ha parlato dei danni subiti, continua.

“Mi hanno puntato la pistola in bocca, mi hanno tolto l’orologio, mi hanno derubato di tutto”

racconta l’inviato di Canale 5. La pistola in bocca è stata puntata dai malviventi davanti alla fidanzata e agli amici di Vittorio. “Mi hanno massacrato. Sono molto scosso, non ho mai subito una rapina del genere” ha spiegato Brumotti mentre aspettava l’arrivo della Polizia. A detta di Vittorio questi quattro ragazzi che lo hanno aggredito erano ben organizzati, li hanno seguiti e gli hanno fatto un attacco.