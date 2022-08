Vittorio Brumotti rompe il silenzio dopo la rapina: “Fatto molto grave”

Tutti i dettagli sull’aggressione avvenuta a Los Angeles: “E’ stata una rapina a mano armata”

Sono passati solo pochi giorni da quando Vittorio Brumotti è stato aggredito a Los Angeles, precisamente a Venice Beach, in pieno giorno e in una località animata. L’inviato di Striscia la notizia si trovava lì non per lavoro ma in vacanza con la fidanzata e una coppia di amici. Attimi di terrore nei quali Brumotti si è ritrovato perfino una pistola puntata in bocca. Nonostante sia stato anche colpito alla testa Vittorio è riuscito a farsi forza e, intervistato dal quotidiano La Stampa, racconta di aver inseguito i rapinatori per 500 metri. L’inviato ripercorre quei momenti terribili e spiega che in questi casi c’è chi va anche dallo psicologo. E sul suo aver reagito apparentemente bene dice:

“Il fatto era molto grave ma faccio sempre un sorriso. Sono fatto così”.

Vittorio Brumotti replica alle critiche ricevute: “Ecco cosa mi è dispiaciuto”

La violenta aggressione subita a Los Angeles ha portato anche delle critiche. Secondo alcuni infatti Vittorio se l’è cercata, non avendo ferite vistose si è inventato i fatti, ecc. Durante l’intervista alla domanda su quale sia stato il commento che gli è dispiaciuto di più Brumotti dice:

“Sentirmi dire che non presentavo alcuna ferita, che non era possibile che avessi fatto il video con il mio telefono, che avessi utilizzato foto vecchie e che quindi fosse una situazione creata e pilotata da me”.

A tal proposito Vittorio innanzitutto spiega che a fargli il video è stata una sua amica presente al momento dell’aggressione. Poi ammette di provare parecchia rabbia verso le persone che mettono in dubbio quello che ha subito. Per fortuna però c’è stata anche tanta gente che invece gli ha dimostrato affetto e solidarietà.

Nessun tatuaggio per Vittorio Brumotti dopo i terribili eventi di Los Angeles

Infine durante l’intervista Brumotti, che ha tantissimi tatuaggi, spiega che questa volta non intende farne uno su quanto accaduto a Los Angeles. Anzi, inaspettatamente, Brumotti ha deciso di non fare più tatuaggi in generale. Sono già tanti anni che non ne fa più e intende continuare su questa strada. Il motivo? Comincia a domandarsi cosa si dirà da vecchio guardando il suo corpo così tatuato.