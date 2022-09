Alba Parietti verso Rai2: grandi nomi per la giuria di Non sono una signora

La famosa showgirl non è l’unico volto noto del programma: ecco i grandi nomi della giuria

Alba Parietti dopo quindici anni di assenza torna a condurre un programma tv e, come rivelato nei mesi scorsi da Davide Maggio, probabilmente condurrà il nuovo format di Rai 2 Non sono una signora, che sarà simile al Cantante Mascherato ma sarà incentrato sul mondo delle Drag Queen, che sarà una assoluta novità per la Rai. TvBlog poche ore fa ha anticipato i grandi nomi che dovrebbero costituire la giuria del nuovo programma che aprirà le danze lunedì 7 novembre in prima serata e che si concluderà il 5 dicembre: Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena, tre volti noti e amati dal pubblico. La prima torna in scena dopo aver partecipato lo scorso anno a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, mentre la nota cantante è stata giurata per una puntata del programma di Discovery+ Drag Race Italia.

Non sono una signora: in che cosa consiste il programma

Come detto, la grande Alba Parietti, che negli ultimi tempi l’abbiamo ammirata come opinionista in vari programmi televisivi e come ospite al Grande Fratello sia per delle sorprese a suo figlio Francesco Oppini sia per alcuni scontri con alcuni concorrenti, tornerà alla conduzione dopo ben quindici anni dall’ultima volta, in cui aveva condotto sempre su Rai 2 il programma Wild West, che ebbe poca fortuna nonostante la sua conduzione impeccabile. Tornando invece al programma che la vedrà alla conduzione da inizio novembre, esso consiste in una sfida tra personaggi noti travestiti da Drag Queen e a vincere sarà chi avrà convinto maggiormente la giuria e il pubblico nella finale del 5 dicembre.

Alba Parietti pronta al ritorno alla conduzione su Rai 2: se la vedrà con una concorrenza agguerrita

Tutto pronto quindi per il ritorno alla conduzione della famosa showigirl torinese madre di Francesco Oppini. Non sono una signora sarà quindi un programma anticonvenzionale e quindi fuori dagli schemi e bisognerà vedere se tale format con la conduzione di un grande volto del mondo dello spettacolo basterà per far apprezzare il programma al pubblico, dato che inevitabilmente per cinque lunedì si scontrerà con la concorrenza agguerrita del Grande Fratello Vip, esclusi clamorosi cambi di programma dell’ultimo minuto. Primo appuntamento lunedì 7 novembre in prima serata su Rai 2.