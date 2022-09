Alberto Matano, successo senza fine: brutta sorpresa per Barbara d’Urso

Ascolti La vita in diretta, il conduttore fa record: il suo programma vola al 22% di share

Ieri pomeriggio c’è stata una nuova sfida Auditel tra Alberto Matano e Barbara d’Urso. E si segnala che stavolta a prevalere nettamente è stato il conduttore del rotocalco pomeridiano di Rai Uno, che ha segnato un nuovo record. Difatti nella presentazione ha ottenuto 1 milione e 402 mila telespettatori con il 19.04 di share, mentre nel programma vero e proprio è stato seguito da 1 milione e 769 mila spettatori a casa con il 22.15% di share. Risultati davvero eccellenti che hanno spazzato via completamente la concorrenza rappresentata dalla popolare conduttrice partenopea.

Barbara d’Urso non va oltre il 16% di share con il suo programma: gli ascolti

Brutto risveglio stamattina per la presentatrice, visti gli ascolti di ieri di Pomeriggio Cinque. Difatti la popolare conduttrice nella presentazione ha ottenuto 1 milione e 159 mila spettatori con il 15.73%, mentre nella trasmissione è stata seguita da 1 milione e 305 mila telespettatori superando davvero di poco il 16% di share. Questa volta la distanza con il suo principale competitor rappresentato da Alberto Matano con la sua La vita in diretta è assolutamente netto (6 punti di share). Oggi la conduttrice, che giorni fa è stata costretta a stravolgere la scaletta del suo programma per seguire da vicino la morte della Regina Elisabetta II, riuscirà a recuperare qualche punto percentuale?

Ascolti pomeriggio Canale 5 senza la soap opera turca Terra Amara: com’è andato lo speciale del TG5

Si segnala inoltre che ieri pomeriggio la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di non mandare in onda la soap opera turca per lasciare spazio a Cesara Buonamici con il suo speciale TG5 dedicato alla Regina Elisabetta. Come sono andati gli ascolti? Il suddetto speciale è stato seguito da 1 milione e 576 mila spettatori a casa ottenendo poco meno del 20% di share. Un ascolto decisamente buono che ha permesso alla rete di battere l’agguerrita concorrenza rappresentata prima da Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno e successivamente la soap Il Paradiso delle signore.