Alberto Matano e Mara Venier su di giri: serata goliardica a Roma (FOTO)

Alberto Matano festeggia il trionfo d’ascolti: la cena romana con la nota collega

Hanno tagliato il nastro della nuova stagione televisiva Mara Venier e il conduttore de La vita in diretta. Il 5 settembre è infatti partita la nuova edizione del rotocalco di Rai1, la quarta condotta dal noto giornalista calabrese, mentre domenica scorsa, l’11 settembre, anche la conduttrice veneta è tornata in onda con Domenica In. I risultati d’ascolti hanno premiato la coppia. Il rotocalco di Rai1 infatti ha registrato il 20% di share durante la prima puntata, un risultato record! “Il debutto più alto del talk show dal 2010”, si legge sulle pagine del numero in uscita oggi del settimanale Chi in cui viene riportato che i due amici hanno deciso di festeggiare in grande stile i risultati ottenuti: con una cena goliardica a Roma. “Matano ha voluto festeggiare con una cena tra pochissimi intimi”, si legge sul settimanale in cui si sottolinea che, oltre ai rispettivi consorti dei due conduttori, era presente anche un’amica in comune.



Conduttori di Rai1 inseparabili: baci, abbracci e sorrisi a cena in un noto ristorante della capitale

La coppia ha deciso di festeggiare nel locale in stile anni ’80 Jackie O’ di Roma, vicino via Veneto. Nel ristorante, molto frequentato dai vip nostrani, Mara Venier e Alberto Matano hanno mostrato i sorrisi, i baci e gli abbracci, come visibile nella foto di apertura dell’articolo e in quella riportata in basso. Segno che la loro intesa continua ad essere forte. Un’amicizia solida che ha portato lo scorso anno la signora della domenica a ufficiare le nozze del collega con l’avvocato Riccardo Mannino.



Conduttrice compie il miracolo: il primato raggiunto con la nuova edizione di Domenica In

Si sono concessi una serata goliardica Mara Venier e Alberto Matano, felici per l’esordio di stagione che ha premiato La vita in diretta e portato la conduttrice veneta a segnare un nuovo record, attestandosi come la persona che ha presentato più edizioni del talk domenicale di Rai1 (precisamente quattordici). La Mara nazionale, che ha rotto il silenzio sul suo passato di recente, ha superato così Pippo Baudo, con all’attivo tredici edizioni al timone della trasmissione, e Massimo Giletti che è stato al timone per nove anni nel programma domenicale della rete ammiraglia.