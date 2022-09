Mara Venier rompe il silenzio: “Ho pagato prezzi molto alti per il…”

Scritto da Isabella Adduci , il Settembre 12, 2022 , in Domenica In

La conduttrice di Domenica In ammette: “Pagati prezzi molto alti per il mio modo di essere”

Grande successo per la prima puntata di Domenica In andata in onda ieri pomeriggio su Rai1. E’ la quattordicesima edizione per Mara Venier, un record assoluto (Pippo Baudo si è fermato a 13). La conduttrice ha regalato tre ore di spensieratezza ai telespettatori con Loretta Goggi, Alberto Matano, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Ma non sono mancati i momenti di riflessione. La regina della Domenica in un’intervista al RadiocorriereTv ha ammesso di aver pagato spesso un prezzo alto per la sua spontaneità:

“Ho pagato prezzi molto alti per il mio modo di essere, per dire sempre in faccia quel che penso. Mi piaccio così, sono una persona leale e diretta. Mi sono scontrata tante volte con persone sleali, che mi hanno tradito e per le quali avevo fatto tanto”.

Ma non serba rancore verso nessuno, fino a qualche anno fa ci rimaneva male, ora non più.

Mara Venier rivela: “Ecco quando è avvenuta la vera svolta nella mia carriera”

Domenica In è ripartita ieri con il 18% di share, un grande risultato. Merito degli ospiti ma, soprattutto, della bravura della conduttrice che, a detta di tutti, è bravissima ad intervistare. Ritiene che il segreto di una buona intervista sia saper ascoltare. Mara mette la stessa passione e lo stesso amore sia quando deve intervistare ospiti famosi, molti dei quali sono suoi amici, sia quando ha di fronte una persona che vuole raccontare la sua storia. Confessa che c’è stato un momento in cui c’è stata la vera svolta nella sua carriera:

“Quando, all’esplodere dell’emergenza Covid, decisi di andare avanti con Domenica In nonostante avessi tanta paura di ciò che stava accadendo”.

La regina della domenica sulle quattordici edizioni da lei condotte: “Pensavo che sarebbe stata un’esperienza a termine”

Mara Venier ha condotto la sua prima Domenica In nel 1993: “Impensabile immaginare che dopo trent’anni sarei stata ancora qua. Pensavo che sarebbe stata un’esperienza a termine”. E invece dopo quasi 30 anni è ancora lei l’unica, inimitabile regina della domenica degli italiani. L’appuntamento con Domenica In è ogni domenica dalle 14 alle 17:15 circa su Rai1.