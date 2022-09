Alberto Matano: “Notizia clamorosa”, l’ha annunciato a La vita in diretta

“Dopo i funerali della regina, arrivata una notizia clamorosa”, l’annuncio del giornalista

Non poteva non aprirsi anche oggi, martedì 20 settembre 2022, con uno spazio dedicato ai funerali della regina Elisabetta la puntata de La vita in diretta, dove il padrone di casa Alberto Matano ha annunciato: “C’è una notizia clamorosa… Meghan Markle pare abbia chiesto un incontro privato al re, da sola, senza il marito Harry. Forse è arrivato il momento del chiarimento” sono state le sue parole, prima delle quali ha ricordato che da oggi la regina riposa nella cappella di San Giorgio accanto al marito Filippo, alla regina madre, al padre morto settant’anni fa e alla sorella Margaret.

La vita in diretta: “Per i Windsor il lutto continua”, le parole del conduttore in apertura

“Ormai il lutto nazionale è finito, ma per i Windsor il lutto continua” ha detto inoltre Alberto Matano sempre all’inizio della diretta di oggi, presentando l’inviata Antonella Delprino intervenuta in collegamento da Londra.

Forse dopo tutto quello che è successo, con l’incontro di Meghan e il re potrebbe davvero arrivare finalmente il chiarimento. Tra poco cercheremo di capire cosa sta accadendo e cosa c’è dietro

ha quindi promesso. Alberto ha inoltre ringraziato i telespettatori per gli eccellenti ascolti di ieri, sottolineando: “Ci avete regalato una puntata importante, siete stati tantissimi, lo siete sempre di più”.

La vita in diretta: share del 30% ieri per Alberto Matano dopo i funerali della regina

Come annunciato da Alberto Matano (due giorni fa rimasto senza parole a Domenica In) ieri sono stati effettivamente tantissimi i telespettatori che hanno seguito il programma, interamente dedicato all’addio alla sovrana: da TvBlog apprendiamo infatti che la media di telespettatori è stata di 2milioni 920mila, con uno share che ha quasi sfiorato il 31%! (30.37%, per essere precisi). Non è andata altrettanto bene a Barbara d’Urso, rimasta su una media di 1milione 400mila spettatori e circa il 15% di share, tra la prima e la seconda parte di Pomeriggio 5.