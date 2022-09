Alberto Matano senza parole a Domenica In: “Mai avremmo immaginato…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 18, 2022 , in Domenica In

Domenica In, lo stupore del conduttore de La vita in diretta: “Immagini spettacolari”

Si è aperta con un lungo spazio dedicato alla morte della regina Elisabetta la seconda puntata della nuova edizione del programma condotto da Mara Venier, dove la padrona di casa ha avuto diversi ospiti, tra i quali l’amico e collega Alberto Matano che, commentando i filmati provenienti da Londra relativi alla fila lunga chilometri e chilometri di persone che attendono di porgere l’ultimo saluto alla sovrana presso la camera ardente, ha definito tali immagini “spettacolari”, sottolineando:

Mai avremmo pensato una cosa del genere […] la fila va avanti da quattro giorni, ventiquattro ore su ventiquattro.

Alberto Matano vicino alla commozione: “L’arrivo alla camera ardente è il momento più emozionante”

“Londra in questi giorni è una città che continua la sua vita normale ma in parallelo ci sono queste file lunghissime per l’omaggio alla regina” ha spiegato inoltre il conduttore de La vita in diretta, precisando che chi si mette in fila riceve un braccialetto e viene assistito lungo tutto il percorso. “I volontari assistono le persone per tutto il tempo, fino all’arrivo all’interno della camera ardente che è ovviamente il momento più emozionante e più atteso” ha aggiunto successivamente Alberto, sfiorando la commozione.

Ho visto addirittura delle signore che si sono portate una sedia da casa per poter stare sedute durante l’attesa

ha commentato Mara Venier.

Domenica In, le parole toccanti di Alberto Matano: “Sentimenti di riconoscenza per la regina”

“Tutto quello che stiamo vedendo è frutto di sentimenti di grande riconoscenza verso questa donna” ha poi concluso Alberto Matano, mentre l’inviato della Rai Marco Varvello, intervenendo in diretta da Londra, ha riferito la testimonianza di una persona che ha detto: “Che saranno mai quattordici ore di fila per la regina? Lei ha regalato a tutti noi settant’anni della sua vita”. Sempre nello spazio dedicato alla sovrana, che ha aperto una puntata ricca di grandi ospiti, si è detto anche che si sta cercando di interrompere la fila poiché, vista la chisura della camera ardente che dovrebbe avvenire all’alba di domani, chi si mette in fila in queste ore rischia di non fare in tempo a raggiungere il feretro.