Ospiti Domenica In, 18 settembre: grandi nomi in arrivo da Mara Venier

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 16, 2022 , in Domenica In

Seconda puntata di Domenica In dopodomani: ecco le anticipazioni della lunga diretta pomeridiana

Scopriamo da TvBlog cosa accadrà nel secondo appuntamento della nuova edizione del programma condotto da Mara Venier, che andrà in onda dopodomani, 18 settembre, come da tradizione a partire dalle 14.00 sul primo canale della Rai. Dopo la lunga intervista a Loretta Goggi che ha aperto ufficialmente la stagione, nella seconda puntata la padrona di casa darà spazio e voce ad una delle attrici italiane più amate di sempre, Stefania Sandrelli, che nei giorni scorsi in un’intervista rilasciata a Repubblica ha portato a galla un episodio molto doloroso del suo passato, raccontando di essere stata picchiata da un famoso calciatore della Lazio scomparso qualche anno fa, che da giovane ha tentato un approccio sessuale con lei.

Mara Venier, ecco gli alti ospiti che avrà nella diretta di domenica 18 settembre

Non solo Stefania Sandrelli: nella seconda puntata di Domenica In 2022/2023, reduce dal successo d’ascolti della settimana scorsa, la padrona di casa avrà anche Walter Veltroni, regista del film “E’ stato tutto bello”, che narra la storia del calciatore Paolo Rossi, motivo per il quale in studio interverrà anche la moglie di Pablito, Federica Cappelletti. Torneranno poi Andrea Saninno e Franco Ricciardi, autori della nuova sigla d’apertura del programma, “Mi innamoro di domenica”. Non mancherà, inoltre, Alberto Matano, con il quale Mara parlerà della morte della regina Elisabetta (proprio con Alberto qualche giorno fa si è concessa una serata fuori dal comune).

A Domenica In dopodomani anche un talk di gossip: ecco gli ospiti che parteciperanno

Per concludere, la puntata sarà animata anche da un talk dedicato alla cronaca rosa del momento, quindi alla separazione Totti-Blasi, nel quale Mara Venier avrà Roberto D’Agostino, Monica Leofreddi, Vittorio Feltri, Simona Marchetti e Alex Nuccetelli. Ricordiamo che da domenica la Venier dovrà fare di nuovo i conti con l’agguerrita concorrenza di Amici, dopo una stagione, quella dello scorso anno, che l’ha vista ottenere sempre un grande successo nonostante il programma dell’amica Maria De Filippi sia seguitissimo.