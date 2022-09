Commozione a La vita in diretta, Alberto Matano: “È un silenzioso addio”

“Silenzioso e commosso addio alla regina”, le parole di Aberto Matano a inizio diretta

Ampio spazio dedicato alla morte della regina Elisabetta anche nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 15 settembre 2022, come sempre a partire dalle 17.05 circa su Rai1, con il padrone di casa che ha aperto l’appuntamento commentando le ultime immagini arrivate da Londra, nelle quali i telespettatori hanno visto la lunghissima coda di persone in fila per rendere omaggio alla sovrana a pochi giorni dalla celebrazione dei funerali. “Siamo in collegamento con Westminster, le immagini che vediamo ci restituiscono un silenzioso, commosso, doveroso e partecipato omaggio e ultimo saluto alla regina” ha affermato. “La salma è in Westminster hall, la sala più antica del Parlamento britannico” ha specificato subito dopo.

La vita in diretta, Alberto Matano e l’addio alla regina: “Popolo silenzioso”

“La salma della regina Elisabetta è scortata, ormai da ieri a quest’ora, da quattro guardie, e attorno a lei c’è il suo popolo silenzioso” ha detto inoltre il conduttore de La vita in diretta sempre nei primi minuti dell’appuntamento odierno, mentre la regia ha continuato a trasmettere immagini in diretta dalla capitale britannica. “Pensate che in questo momento le vie di Londra e i ponti sul Tamigi sono attraversate da persone che formano una coda di 7 chilometri” ha rivelato successivamente. E più tardi la parola è passata ad un’inviata intervenuta proprio dal posto, la quale ha asserito: “Da dove mi trovo io ci vogliono circa 6 ore per raggiungere la camera ardente […] Tante persone portano dei fiori ma in realtà non è consentito…”.

Alberto Matano e gli ultimi aggiornamenti da Londra: “Fiume di persone anche di notte”

“Questo fiume di persone va avanti da ieri e non si è fermato neanche di notte” ha commentato poi il conduttore de La vita in diretta, che anche ieri ha aperto il programma facendo vedere ai telespettatori immagini davvero toccanti, in una puntata particolarmente seguita e apprezzata dal pubblico a casa, tanto da registrare uno share altissimo.