Alessandra Celentano, confessione choc: “Mi ha tirato addosso una sedia”

Scritto da Simona Tranquilli , il Settembre 29, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Amici, maestra di danza lo rivela per la prima volta: “Una mia insegnante mi ha tirato addosso una sedia”

È nel corpo docenti del talent di Canale5 da diciannove anni Alessandra Celentano che rappresenta l’unica insegnate della vecchia guardia. Onesta e schietta l’artista continua a dire la sua ai giovani allievi della scuola con lo scopo di forgiarli e non illuderli. Senza peli sulla lingua ha rivelato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi che anche i suoi insegnanti sono stati severi con lei:

“Una volta una grandissima insegnate, Carola Sza Zingarelli, mi tirò addosso una sedia. Per fortuna mi sfiorò solamente”.

Ha poi dichiarato che il programma di Canale5 ha avuto il merito di far conoscere il mondo della danza al grande pubblico e negli anni ha sfornato fior fior di artisti sia nel campo della musica che della danza. L’allieva più talentuosa, a detta della Prof. di danza, è stata Anbeta, ma anche Leon, ballerino con cui ha lavorato nel 2003, “era strepitoso”.



Alessandra Celentano ammette: “I giovani di oggi vogliono tutto subito, il successo facile”

Ha ammesso che rispetto al passato, gli allievi di Amici sono molto più sgamati, conoscono il programma e i suoi meccanismi anche se poi, una volta all’interno, si rendono conto che si lavora sodo e duramente. “Rispetto al passato i giovani oggi voglio tutto e subito, il successo facile” ha sottolineato, ammettendo poi: “La danza è un’arte totalizzante che chiede dedizione assoluta e sacrifici”. La maestra ha raccontato che lei per portare avanti la sua passione ha sacrificato feste, uscite con le amiche e weekend per dedicarsi al lavoro e allo studio.

Professoressa di danza di Amici rivela: “Sono stata incompresa più volte”

Spesso additata per la sua schiettezza e i commenti pungenti, Alessandra Celentano ha ammesso:

“Sono stata spesso incompresa, vista come cattiva e non come realista”.

Ha ammesso che per lei sarebbe molto più semplice dispensare complimenti ai giovani allievi della scuola di Canale5 ma il suo obiettivo è essere onesta e preparare i ragazzi al futuro. Ha sottolineato poi di aver sempre visto lungo e che le sue previsioni si sono sempre avverate: “Ci prendo sempre, dico ‘tu farai la velina’ e poi la fanno, ‘tu non farai mai niente’ e poi succede”. Intanto domenica prossima nel talent di Canele5 ci sarà il primo provvedimento disciplinare per un protagonista.