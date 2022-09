Alessio La Padula contro Fabrizio Corona: “Io con la Blasi? Vai a lavorare”

Ilary Blasi insieme all’ex concorrente di Amici? Lui furioso con Corona: “Perché fai ancora queste cose?”

Ieri il popolare ex fotografo dei vip è tornato a parlare di Francesco Totti e della sua ex moglie. Nelle sue storie su instagram ha riportato alcune dichiarazioni choc rilasciate dall’ex della popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ma non è finita qua perchè a stretto giro ha poi pubblicato una foto di Alessio La Padula facendo intuire che possa essere proprio quest’ultimo la nuova fiamma della presentatrice di origini romane. L’ex concorrente del talent show non ha però affatto gradito di essere finito al centro di questo gossip, scagliandosi duramente su instagram contro l’ex di Belen:

“Ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Tipo me e tanta altra gente…”

Fabrizio Corona nel mirino di Alessio La Padula: “Ormai il tuo momento è finito”

L’ex concorrente di Amici è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti dell’ex fotografo dei vip. Cos’altro ha detto? Sempre in questo suo intervento su instagram ha continuato ad attaccare senza sosta Corona, arrivando addirittura a dire di credere che ormai il suo momento sia finito da un pezzo: “Perché tanto il tuo momento up è finito, è finito! Non c’è più, rassegnati…” Il giovane ballerino ha poi lanciato un’ultima frecciata velenosa all’ex fotografo dei vip invitandolo a trovarsi un lavoro invece di fare gossip sulla pelle degli altri:

“Trovati un lavoro e non rompere il c***o alla gente con le tue cose da bimbimin**a…”

Insomma tra un attacco e l’altro all’ex fotografo dei vip una cosa pare essere certa: non è La Padula il presunto nuovo fidanzato di Ilary Blasi, la quale pare sia vicina a trovare un accordo sulla separazione con il suo ex marito Francesco Totti.

Il profilo dell’ex di Belen Rodriguez è stato disattivato: la reazione di Alessio La Padula

Si segnala che in queste ultime ore il profilo instagram di Fabrizio Corona è stato disattivato. Con tutta probabilità sul suo profilo sono arrivate così tante segnalazioni in queste ultime ore da costringere il social fotografico a prendere provvedimenti. E ovviamente non poteva mancare la reazione dell’ex ballerino di Amici, il quale si è limitato a dire di essersi accorti della chiusura del suo profilo perchè non può taggarlo nel suo video di risposta alle sue insinuazioni: “Non riesco neppure a taggarti…Suppongo che instagram ti abbia eliminato il profilo…”