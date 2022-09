Ilary Blasi e Francesco Totti vicini a un accordo per non farsi la guerra?

L’ex coppia costretta a rimanere in silenzio dopo la rottura? Ecco cosa prevede il primo passo

La battaglia mediatica e legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti è senza ombra di dubbio l’argomento più gettonato del web. Stando a quanto ha dichiarato Il Messaggero, la prossima settimana ci sarà l’incontro tra i due avvocati con l’obiettivo di giungere a un accordo:

“Il primo passo prevederebbe proprio lo stop alle dichiarazioni pubbliche. Insomma costretti a silenzio“.

Molte frecce agli archi della conduttrice e Totti: cosa c’è in ballo nella separazione?

L’annuncio della separazione tra la conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’ex capitano, continua a scatenare continui gossip. A quanto pare è vicina una tregua per l’ex coppia, e a farlo sapere ci ha pensato Il Messaggero rivelando che l’incontro tra i legali è fissato per la prossima settimana. L’obiettivo sarebbe quello di chiudere l’intera vicenda evitando eventuali ed ulteriori danni collaterali: “E già perchè entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi“. Per non far peggiorare la situazione Ilary Blasi e Il Pupone non hanno altra scelta oltre a quella di tornare ciascuno nel proprio silenzio, ma sempre stando al quotidiano si starebbe lavorando a un altro comunicato: “Stavolta congiunto che metterebbe un punto alla guerra”. Tra i punti che i giudici sono chiamati a valutare il caso, oltre all’affidamento dei figli agli assegni di mantenimento, c’è anche la divisione dell’immenso patrimonio e la sorte degli animali domestici. A fare da ago della bilancia entrerebbero in gioco diversi fattori: “Dai tradimenti all’autosufficenza economica”.

Il noto attore critica Ilary Blasi: “E’ una persona fredda e una calcolatrice”

Intanto Rocco Siffredi ai microfoni di Mow Magazine ha invitato la famosa conduttrice e l’ex capitano a tornare insieme: “Temo che si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa. L’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo”. L’attore dopo aver fatto sapere di aver invitato Il Pupone a pensare alla sua famiglia, si è lasciato andare a delle critiche indirizzate alla showgirl su cui Fabrizio Corona ha svelato un nuovo retroscena:

“E’ una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice“.

Oltre a precisare che nemmeno Francesco Totti è un santo ha aggiunto: “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto”. Infine dopo aver sottolineato che non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto e di famiglia, ha concluso con queste parole: “Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le c*rn* le perdoni, invece domina l’orgoglio”.