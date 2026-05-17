Al Bano e Romina Power: guerra in corso, ma in estate dovranno cantare insieme!

Al Bano e Romina Power impegnati (di nuovo) in una guerra mediatica

Sembra di essere tornati indietro di decenni quando Al Bano e Romina Power non si potevano vedere e si facevano la guerra a furia di dichiarazioni pure in televisione in Spagna. Poi è scattata la pace, concerti in giro per il mondo, ospitate televisive che non avranno fatto piacere a Loredana Lecciso, fino ad arrivare a una settimana fa circa quando Romina è andata a Belve e ha detto che il suo ex marito non è stato di supporto quando c’è stata la scomparsa della figlia Ylenia. Apriti cielo, a Domenica In il cantante ha risposto per le rime gridando in camera.

Romina Power e Al Bano devono tenere dei concerti in Europa

Nonostante Romina Power e Al Bano non vadano molto d’accordo in questo periodo, tant’è che non si sentono eppure si fanno la guerra, mettendo di mezzo pure i loro figli che sono chiamati a dire la loro come è successo a Jasmine e Romina Jr, quest’estate non potranno esimersi dal cantare insieme in Austria (più precisamente a Morbish) a un evento musicale chiamato Amore Italiano dove ci saranno anche Drupi e Pupo. Tra l’altro, come annuncia DiPiù Tv, nel cast sono previsti pure Yari e Jasmine. Si legge sul settimanale che hanno firmato dei contratti che li vedranno impegnati in giro per l’Europa.

Guerra Al Bano e Romina: parlano Jasmine, Romina Jr e Cristel

Ovviamente Al Bano è stato difeso dalla sua figlia più piccola, ovvero Jasmine Carrisi, dicendo che è stato ferito nell’orgoglio, mentre a Verissimo Romina Jr. ha ribadito la sua idea: lui e Romina dovrebbero alzare il telefono e parlarsi in privato. E in tutto questo Cristel? Impegnata a fare la mamma ha solamente scritto sui social un suo pensiero facendo passare il padre per un narcisista.