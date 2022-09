Alex Belli si scaglia duramente contro Dayane Mello: “Ma per carità”

Alex Belli critica Dayane Mello per alcune dichiarazioni: “Ma per carità, sputa nel piatto dove ha mangiato”

Nelle ultime ore Dayane Mello ha pubblicato alcune storie Instagram annunciando di volersi dissociare da qualsiasi tipo di reality. L’ex concorrente del GF Vip 5 e conduttrice di Pupa Party su Mediaset Infinity la scorsa primavera insieme ad Andrea Dianetti ha voluto dire basta a questi programmi: “Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality. A questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico, perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso nella mia vita, non ne faccio più parte. Grazie di tutto”. Queste e altre dichiarazioni della modella brasiliana hanno scatenato l’ira di Alex Belli che, non credendo a quanto appena letto, ha replicato in modo piccante: “Come sputare sul piatto dove hai mangiato fino a ieri!! Ma per carità!!”

Dayane Mello continua la sua presa di distanza dai reality: “La vita reale è un’altra”

Dayane Mello ha poi proseguito il suo pensiero nelle sue storie Instagram distaccandosi totalmente dai reality a cui ha preso spesso parte negli ultimi anni: “La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura di me stessa dal mio psicologo per stare meglio. Non voglio cominciare da capo e voglio amare e rispettare il mio pubblico e non saranno usati per aiutare nessuno. Vi amo con tutto il cuore”. Queste dichiarazioni hanno appunto suscitato il disappunto di Alex Belli, dichiaratosi contrario a tali affermazioni sottolineando l’incoerenza di Dayane Mello. I due, buoni conoscenti prima del GF Vip 6, hanno avuto diversi battibecchi in seguito al programma condotto da Alfonso Signorini per ciò che è accaduto tra l’attore e Soleil Sorge, una delle migliori amiche di Dayane Mello, la quale ha preso ovviamente le sue difese criticando anche duramente l’attore.

Alex Belli e le polemiche con Patrizia Groppelli e Vladimir Luxuria dei giorni scorsi

Alex Belli, dopo essere stato al centro delle critiche nei mesi scorsi per il suo turbolento percorso al Grande Fratello Vip 6, anche adesso che è meno sotto la luce dei riflettori non finisce di scatenare polemiche. Infatti, è stato prima attaccato da Vladimir Luxuria, la quale ha dichiarato che l’attore starebbe rosicando per il fatto di non essere stato scelto da Alfonso Signorini come opinionista, e poi è stato anche asfaltato da Patrizia Groppelli, che ha affermato che aveva bisogno di visibilità, consigliandolo polemicamente di pensare a costruirsi una carriera. Vedremo quali altre polemiche o interventi scaturirà Alex Belli nei prossimi giorni e siamo certi che non si farà pregare nel dire la sua sui concorrenti del GF Vip 7 che avrà inizio lunedì 19 settembre.