Vladimir Luxuria contro Alex Belli: “Rosica! Voleva fare l’opinionista”

L’ex gieffino offende la nota cantante: arriva la replica dell’opinionista de L’Isola dei Famosi

L’offesa che Alex Belli un ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rivolto alla famosa cantante Orietta Berti, non è passata inosservata neanche a Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha asfaltato l’attore in un’intervista concessa alla pagina Instagram thepipol_gossip:

“Avrebbe voluto fare lui l’opinionista. Rosica, semplicemente! Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona“.

Vladimir Luxuria interviene in difesa dell’artista elogiandola: “Giovanissima e frizzantissima”

Alex Belli nella giornata di oggi è finito al centro delle polemiche dopo essersi lasciato andare a un uscita per niente carina, indirizzata a Orietta Berti, la nuova opinionista del GF Vip 7. In particolare l’attore in risposta a uno dei tanti utenti della rete che ha sottolineato il fatto che la cantante abbia rivolto una critica a lui, anche se è preoccupata di non ricordarsi tutti i nomi dei concorrenti, ha scritto: “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!“. A intervenire prendendo le difese della popolare artista ci ha pensato Vladimir Luxuria, ai microfoni di thepipol_gossip: “La giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi”. L’opinionista dell’ultima edizione del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi, inoltre ha elogiato la nota 79enne che ha preso il posto di Adriana Volpe nel programma che invece vede al timone Alfonso Signorini:

“E’ giovanissima, frizzantissima e aggiungo, menomale che c’è! Non vedo l’ora di vedere i suoi look strepitosi”.

Alex Belli travolto dalle critiche sui social: contestato il suo pessimo scivolone

Nei commenti del post in cui sono riportate le dichiarazioni dell’opinionista de L’Isola dei Famosi non sfugge il commento del giornalista Gabriele Parpiglia, che dopo aver detto di voler bene all’ex gieffino ha sottolineato: “E’ una persona molto intelligente, questo scivolone però è pessimo. Sono sicuro che si scuserà”. C’è anche la critica di Ursula Bennardo, una ex dama del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi: “Vale quanto tutto quello che dice, zero!”. Poi ovviamente ci sono anche i pareri espressi dai tanti utenti della rete: “Avevi detto che facevi un anno senza andare in tv”, “Già, il rosicone che voleva la poltrona”, “Se i giovani sono come te anche no”, “Maleducato, presuntuoso e rosicone”, “Un grande maleducato, parlare così a una signora che potrebbe essere sua madre, schifo”.