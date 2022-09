Amadeus, al via Arena Suzuki con una confessione: “Farò fatica a…”

Il conduttore di Arena Suzuki ‘60, ‘70, ‘80… e ‘90 lo ha ammesso: “Farò fatica a contenere l’emozione”

Da sabato 17 settembre Amadeus sarà al timone della seconda edizione di Arena Suzuki dove la sua intenzione rimane la stessa: celebrare la musica che lo ha fatto innamorare di quest’arte incredibile e far ballare e cantare tutti i telespettatori che lo seguono ovunque vada e qualsiasi cosa faccia. Al settimanale DiPiù Tv ha fatto sapere che “farò fatica a contenere l’emozione” e il perché è presto detto: “Verrò assalito dai ricordi”. D’altronde Verona è la città in cui è cresciuto, aveva solo sei anni quando si è trasferito assieme alla sua famiglia.

Amadeus: “La formula rimarrà la stessa”, aggiunti i successi degli anni ‘90

Ma come sarà la formula di Arena Suzuki ‘60, ‘70, ‘80… e ‘90? Sarà la stessa oppure ci sarà qualche piccola novità? Ebbene secondo il conduttore Amadeus “la formula rimarrà la stessa” solo che sono stati aggiunti i successi degli anni ‘90. Nel corso di tre serate Amadeus avrà modo di ospitare più di cinquanta artisti sia italiani sia internazionali del calibro di Raf, Max Pezzali, Patty Pravo, Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri, Gloria Gaynor, Paul Young, Amii Stewart, Los Locos, Fabio Concato e tanti altri facenti parte di un cast ricchissimo che non vede l’ora di annunciare da quel palco così prestigioso.

Festival di Sanremo 2023, Amadeus rassicura il pubblico: “Sono già al lavoro”

Non si è fermato neanche un momento, Amadeus, dato che non solo ha preparato queste tre prime serate di Arena Suzuki, dove annuncerà dal palco dell’Arena di Verona artisti internazionali e non solo per rivivere i loro grandi cavalli di battaglia, ma è “già al lavoro” sulla nuova edizione del Festival di Sanremo. Ha passato l’estate ad ascoltare i brani che gli aspiranti big gli hanno inviato. I telespettatori aspettano quella settimana santa di Sanremo con trepidazione e si spera che anche il prossimo anno il Festival sia un grande successo di critica e di pubblico.