Amadeus, nuovo scontro con Maria De Filippi: grandi nomi in arrivo su Rai1

Domani sera la seconda puntata di Arena Suzuki: nuovo scontro con Tu si que vales

E’ tutto pronto per l’attesissima seconda puntata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90, che Amadeus condurrà in prima serata su Rai1 domani, sabato 24 settembre 2022, con la partecipazione di tanti ospiti, che elenchiamo nelle prossime righe. Sarà la seconda sfida in ascolti con l’agguerrito competitor in onda su Canale5, dove ritroveremo schierata la corazzata di Tu si que vales, con la firma di Maria De Filippi. Ma chi salirà sul palco dell’Arena di Verona per il nuovo appuntamento dello show musicale? Dalle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole la settimana scorsa, apprendiamo che tra gli ospiti ci saranno Umberto Tozzi e i Dik Dik, mentre altri artisti che si esibiranno li elenchiamo nel paragrafo successivo.

Arena Suzuki sfida di nuovo Tu si que vales: ecco altri ospiti che avrà domani sera Amadeus

Oltre ai Dik Dik e ad Umberto Tozzi, sul palco dell’Arena di Verona Amadeus nella puntata in onda sabato 24 settembre ospiterà, sempre stando a quanto apprendiamo dalla rivista citata nel primo paragrafo, Raf, i Katrina and the Waves, gli Aqua e Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood. Sempre sul settimanale si legge che il conduttore di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 nel corso delle tre serate sale dietro la console da disc jokey per affiancare l’amico e collega Massimo Alberti.

Chi vincerà la prossima sfida in ascolti tra lo show di Rai1 e il programma di Canale5?

Ad avere la meglio in termini di ascolti sabato scorso è stato Tu si que vales, ma lo show musicale di Amadeus si è comunque difeso bene a livello di risultati: sarà interessante, dunque, scoprire cosa accadrà domani sera. Ricordiamo, poi, che quella di sabato 1 ottobre sarà la terza ed ultima sfida tra le due trasmissioni, mentre dall’8 ottobre a scontrarsi con Tu si que vales sarà il più temibile Ballando con le stelle, che nella passata stagione ha dato allo show di Canale5 non poco filo da torcere, anche se non è mai riuscito a superarlo in termini di ascolti.