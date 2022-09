Ascolti Tu si que vales, scontro con Arena Suzuki: arrivato l’esito, che risultati!

Chi ha vinto la sfida in ascolti ieri sera tra il team di Maria De Filippi e Amadeus?

Primo grande scontro a colpi di share del sabato sera ieri, 17 settembre 2022, quando ad accendere ufficialmente il prime time del dì prefestivo sono stati Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 in onda su Rai1 e la nuova edizione di Tu si que vales trasmessa su Canale5. Da TvBlog apprendiamo che ad avere la meglio in termini di ascolti è stato lo show della rete ammiraglia Mediaset, con la squadra di conduttori e giurati delle scorse edizioni, tutti riconfermati. Ottimi risultati anche per lo spettacolo musicale di Rai1 che, pur non avendo prevalso sul competitor, ha portato a casa dati decisamente positivi. Nel secondo paragrafo riportiamo al dettaglio gli ascolti di entrambi i programmi.

Tu si que vales ha vinto la prima sfida degli ascolti del sabato sera: i dati auditel di ieri

Sono stati 3milioni 864mila i telespettatori che hanno seguito la prima puntata della nuova edizione dello show di Canale5, con uno share che è arrivato al 28.25%. Una serata, quella del programma Mediaset, ricca di suspance e colpi di scena, nel corso della quale c’è stato anche qualche imprevisto, come un concorrente che ha sanguinato sul palco…

Per il programma condotto da Amadeus gli spettatori sono stati invece 3milioni 93mila e lo share del 21.82%.

Come proseguirà la sfida del sabato sera tra Rai1 e Canale5 nelle prossime settimane

1 a 0 per Maria De Filippi, quindi. Ricordiamo che anche sabato prossimo, 24 settembre, e quello successivo, 1 ottobre, Tu si que vales dovrà fare i conti con Arena Suzuki, mentre dall’8 ottobre il competitor cambierà poiché su Rai1 arriverà l’agguerrita concorrenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, show che lo scorso anno, pur non avendo vinto, ha dato comunque parecchio filo da torcere alla trasmissione concorrente, spesso avvicinandosi moltissimo a livello di risultati. Sarà interessante vedere cosa succederà quest’anno: Milly Carlucci riuscirà a battere la rivale?