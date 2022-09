Amadeus gelato dalla concorrente di Soliti Ignoti: “Non sarei mai venuta”

Soliti Ignoti-Il ritorno, rivelazione spiazzante della concorrente: “Non volevo venire”

Non è mancato neanche oggi, mercoledì 14 settembre 2022, l’appuntamento con il seguitissimo gioco dell’access prime time di Rai1 condotto da Amadeus, il quale ha ospitato due concorrenti provenienti da Milano, ossia Nicolò e sua nonna Paola. E proprio l’anziana signora ha fatto scoppiare a ridere il conduttore e tutti gli spettatori presenti in studio, lasciandosi sfuggire che avrebbe fatto volentieri a meno di partecipare al programma! “Com’è nato l’abbinamento? Tu, Paola, hai chiesto a Nicolò di venire con te o è stato lui a proporre a te di partecipare?” è stata la domanda posta all’inizio della puntata dal padrone di casa alla signora. A tale domanda nonna Paola ha risposto senza mezzi termini:

Non sono stata assolutamente io, è stato lui ad iscrivere me, io non sarei mai venuta!

Tra gli ignoti di stasera, il ragazzo che ha salvato la bambina caduta da un balcone a Treviso

Si è aperta quindi con un siparietto decisamente esilarante la puntata di Soliti Ignoti andata in onda oggi che ha visto, tra gli otto ignoti, anche i protagonisti di alcune storie particolari e molto toccanti, come un ballerino sordo e un ragazzo salito all’attenzione mediatica nei mesi scorsi per aver salvato una bambina caduta da un balcone a Treviso, prendendola letteralmente al volo. Intanto, puntata di stasera a parte, è di alcune ore fa la notizia di un appuntamento speciale della trasmissione che Amadeus condurrà in prima serata domenica 25 settembre.

Soliti Ignoti: sfumata una vincita di oltre 70.000€ per i concorrenti di questa sera

Purtroppo la trasmissione stasera non è finita con una vittoria: i due concorrenti ospitati da Amadeus hanno infatti sbagliato l’abbinamento del parente misterioso, indicando la signora entrata in studio nell’ultimo segmento come mamma dell’ignoto numero 4 anziché del numero 3, perdendo quindi la possibilità di portare a casa l’altissima cifra in palio, più di 70.000€, per essere precisi 74.400€. “Aveva ragione nonna Paola, la signora è la mamma dell’ignoto numero 3!” ha esclamato Amadeus prima di chiudere il programma, sottolineando appunto che l’anziana concorrente aveva avuto inizialmente la giusta intuizione ma il nipote l’ha portata purtroppo fuori strada.