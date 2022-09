Soliti Ignoti, cambiamento in corsa: Amadeus costretto a prendere il posto di…

Puntata speciale di Soliti Ignoti-Il ritorno in onda in prima serata: quando e perchè

E’ iniziata da qualche giorno la nuova edizione del seguitissimo gioco delle identità che Amadeus conduce con grande successo ormai da diverse stagioni, registrando ogni giorno nella fascia oraria dell’access prime time di Rai1 grandi ascolti e battendo spesso il competitor Striscia la notizia, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Un successo, quello della trasmissione, che ha portato il conduttore in tante occasioni ad occupare anche la prima serata, come accadrà a breve, stando a quanto abbiamo appreso da un articolo pubblicato da Davide Maggio: domenica 25 settembre, infatti, Amadeus sarà in onda con il gioco per l’intera serata, fino alle 23.00 circa, per le ragioni che spieghiamo al dettaglio nel paragrafo successivo.

Amadeus costretto a sostituire Mina Settembre: la fiction con Serena Rossi slitta di una settimana

Il sito menzionato nel primo paragrafo ha spiegato che la ragione della scelta della Rai di realizzare una puntata speciale di Soliti Ignoti in prima serata è legata alla necessità di preservare il debutto di Mina Settembre 2, inizialmente fissato per il 25 settembre, serata particolare per via della messa in onda, alle 23.00, di uno speciale dedicato alle elezioni, nel giorno del voto, che sarà condotto da Bruno Vespa e Monica Maggioni. Se andasse in onda il 25, quindi, la fiction con Serena Rossi dovrebbe terminare ben prima delle 23.00, motivo per il quale si è scelto, appunto, di spostarne l’esordio a domenica 2 ottobre, di conseguenza il gioco delle identità, pur partendo come sempre alle 20.35, non finirà alle 21.30 bensì un’ora e mezza più tardi.

Già grandi ascolti per la nuova edizione del programma condotto da Amadeus

Serata speciale a parte, segnaliamo che la nuova edizione di Soliti Ignoti (per la quale da tempo si cercano protagonisti) già dalle prime puntate sta registrando ascolti altissimi: ieri il programma ha avuto infatti quasi 4milioni di telespettatori con 20 punti e mezzo di share, mentre lunedì i telespettatori sono stati poco più di 3milioni e mezzo con una media di share di quasi il 19%.