Amici 22, clamoroso errore Mediaset: in onda una replica del daytime

Mediaset commette un errore: caos nel palinsesto di Canale5 oggi

Amara sorpresa oggi per gli affezionati telespettatori del daytime di Amici 22 che ogni giorno puntuali, dal lunedì al venerdì, aspettano le 16:10. Infatti non appena è iniziata la puntata odierna per la prima volta, e senza alcun preavviso, il pubblico di Canale5 si è trovato davanti la stessa puntata andata in onda lunedì pomeriggio. Un errore che non è passato inosservato a nessuno e infatti il popolo del web è subito insorto. I canali ufficiali della trasmissione, però, non hanno riportato alcuna comunicazione dunque la via più probabile è quella che si sia trattato di un errore o di una svista. Cosa sarà successo in quel di Mediaset?

Il daytime di Amici 22 di oggi cambia orario e canale? Mediaset potrebbe correre ai ripari

Al pubblico di Canale5, e in particolare a quello affezionatissimo del talent, non sfugge nulla e adesso in molti si chiedono se la puntata persa si potrà recuperare. Un’ipotesi potrebbe essere quella di vederla su Witty Tv qualora venisse caricata in esclusiva. Al momento però tutto tace sui canali ufficiali mentre una delle pagine più in voga, Amici Notizie, ha lanciato un’indiscrezione. Ovvero che la giusta puntata del daytime verrà mandata in onda oggi alle 19:15 su La5, sarà vero? Per saperlo non resta che sintonizzarsi nel tardo pomeriggio sul canale del digitale terrestre dove di solito vengono trasmesse le repliche.

Cos’è stato mandato in onda oggi e cosa succederà nella prossima puntata

Ieri i telespettatori di Canale5 hanno assistito ad uno sfogo di Alessandra Celentano, con annessa verifica di danza classica a sorpresa per gli allievi, e ai festeggiamenti con tanto di lacrime di Aaron per i suoi 18 anni. Nella replica del daytime trasmessa oggi per sbaglio da Canale5 il pubblico ha rivisto, invece, le conferme delle maglie di Andre e Wax. E se non è chiaro cosa sarebbe dovuto andare in onda nella puntata odierna, intanto in queste ore si sta registrando la nuova puntata dello speciale di Amici 22 che andrà in onda domenica alle ore 14:00 e tra poco verranno pubblicate le anticipazioni con tutti i dettagli.