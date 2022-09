Amici 22, Emanuel Lo perde la pazienza con Ramon: “Deve farsi i fatti suoi”

Emanuel Lo mette al suo posto l’allievo: “Chi è, un professore?”

Sembra proprio che quest’anno ci sarà un’altra personalità forte, oltre a quella di Raimondo Todaro, nel contrastare Alessandra Celentano. Infatti anche se Amici 22 è iniziato da poche settimane sta già uscendo fuori il carisma e la fermezza del nuovo docente di hip hop. Nel corso della puntata del daytime di oggi il professore e la sua allieva Ludovica hanno discusso della prova richiesta dalla Celentano. Emanuel ha detto di volerla rifiutare spiegando tutta una serie di motivazioni. Inizialmente Ludovica è apparsa felice e sollevata. Quando però è rientrata in casetta si è lasciata condizionare da Ramon che le diceva di preparare la prova ugualmente. Ludovica cambia dunque di nuovo idea e lo comunica all’insegnante. Emanuel però non l’ha presa bene e riferendosi a Ramon ha detto:

“Ma chi è, un professore? Si deve fare i fatti suoi”.

Il professore di Amici 22 replica alla prova della collega: “Fatta per mettere a disagio e in difficoltà”

Dopo aver perso la pazienza con Ludovica Emanuel Lo ha voluto rivedere con lei la prova inviata dalla Celentano. Subito dopo il maestro ha detto che ha intenzione di rifiutarla. Secondo lui infatti non si tratta di una prova di danza, fatta per crescere, ma più che altro è una prova costume.

“E’ una prova per metterti a disagio e in difficoltà con il tuo corpo”

ha detto Emanuel irremovibile.

Emanuel Lo discute con la sua allieva: “Devi essere centrata nelle scelte”

La prova che Alessandra Celentano ha inviato ieri ha fatto versare lacrime amare a Ludovica che soffre già per il suo fisico. Se da una parte il suo insegnante Emanuel Lo le sta dimostrando che non per forza tutti i ballerini devono avere un determinato fisico, dall’altra la ragazza sembra piuttosto confusa. Oggi infatti inizialmente è apparsa sollevata della decisione del professore di rifiutare la prova ma poi si è lasciata trasportare dai commenti dei compagni, soprattutto da quello di Ramon. Questo aspetto non è piaciuto per niente ad Emanuel che infatti non appena l’ha incontrata le ha detto: