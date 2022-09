Amici 22, disperato appello di Maria De Filippi agli allievi: “Vi prego…”

Maria De Filippi avvisa i ragazzi sui loro doveri: “Ve lo chiedo col cuore”

Al via da oggi, martedì 20 settembre, la prima puntata del daytime di Amici 22 che anche per quest’anno andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10 su Canale5. In questo primo appuntamento è stata completata la nuova classe di allievi, iniziata durante la puntata di domenica. E proprio dover consegnato l’ultima maglia e aver riempito l’ultimo banco previsto, il 19esimo, la conduttrice ha dato un avvertimento ai nuovi allievi. In vista dell’esperienza passata dove, soprattutto l’anno scorso, i ragazzi tenevano la casa sporca e in pessime condizioni, Maria ha dovuto mettere le mani avanti. Dunque ha detto:

“Vi prego, ve lo chiedo col cuore, non fate in modo che la produzione arrivi dicendo dobbiamo dare provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine. Cerchiamo per una volta, una. Dovete rifarvi il letto, farvi da mangiare”.

La nuova classe di Amici 22 si è formata! Ammesso anche il tanto atteso ex allievo

C’era grande, grandissima, attesa per il tanto aspettato ingresso di Mattia Zenzola nella nuova edizione. Il ballerino di latino americano aveva già partecipato l’anno scorso al talent come allievo di Raimondo Todaro, che ha già litigato con la Celentano, ma poi aveva dovuto lasciare il programma a causa di un infortunio. Il suo maestro era riuscito ad assicurargli un banco per la nuova stagione ma fino all’ultimo si è temuto il peggio. Invece nella puntata di oggi è arrivata la decisione di Maria De Filippi: l’allievo ha un banco. Felicissimo Mattia che, dopo essersi esibito, ha ricevuto l’invito della conduttrice a stare attento e non farsi male.

Assegnato anche l’ultimo banco di Amici 22: va ad una ballerina

Infine nella puntata di oggi, dedicata al completamento della della nuova classe, è stato assegnato anche l’ultimo banco vero e proprio oltre quello già scontato di Mattia Zenzola. Ad aggiudicarselo è stata la ballerina Ludovica e ad assegnarlo è stato Emanuel Lo, professore di quest’anno che ha preso il posto di Veronica Peparini. Emanuel ha fatto molti complimenti alla ragazza dicendole che merita il banco perché sa quello che fa. Tuttavia ha aggiunto anche che probabilmente oggi non ha ballato benissimo in quanto lui aveva visto dei precedenti video in cui la ragazza appariva decisamente più brava.