Ramon in imbarazzo ad Amici, la Celentano: “Ti ho trovato in mutande”

Alessandra Celentano dà una punizione al suo allievo: “Dovete avere un minimo di decoro”

Colpo di scena durante la puntata di Amici 22 oggi 25 settembre: a sorpresa assoluta la Celentano ha sospeso la maglia a Ramon, suo allievo di danza classica, dopo appena una settimana dall’inizio della nuova edizione. Il motivo? La maestra ha mostrato davanti a tutti delle immagini che secondo lei dimostrano quanto il ballerino non si stia comportando a modo nella casa. L’allievo è apparso in costume, canottiera, ciabatte, maschera in viso. Insomma tutte cose che secondo la maestra non si addicono a stare 24 ore su 24 davanti alle telecamere in una casa che non è la propria.

“Ti ho trovato in mutande e le mani spesso sulle parti intime. Uno a casa sua fa quello che vuole ma qui ci sono le telecamere. Dovete avere un minimo di decoro”

ha detto la maestra sotto l’imbarazzo generale.

L’allievo di Amici 22 replica alla sua insegnante: “Mi sembra un po’ too much”

Dopo aver fatto scoppiare in lacrime un’allieva Alessandra Celentano ne ha avute anche per il suo allievo. A sua discolpa Ramon ha spiegato che quelle indossate non sono mutande ma un costume e che se si toccava le parti intime è perché sta tutto il giorno con il sospensorio.

“Mi sembra un po’ too much”

ha poi aggiunto il ballerino in merito alla punizione della maglia sospesa. La maestra ha però spiegato che questo deve servire da esempio a tutti gli altri. Inoltre ha chiesto alla conduttrice che venga dato all’allievo un pigiama più elegante.

Ramon difeso dagli altri professori: tutti contro Alessandra Celentano

A favore dell’allievo di Amici 22 sono però intervenuti ben due insegnanti. Si tratta di Raimondo Todaro che, nonostante non apprezzi Ramon in quanto ballerino, ha trovato eccessivo il comportamento della collega. “Da oggi sei il mio mito, ti amo” ha detto il maestro di latino americano all’allievo. L’altra è invece Lorella Cuccarini che ha reagito male. Infatti la maestra di canto ha detto alla Celentano di pensare ai suoi di allievi perché per quanto riguarda i propri “possono mangiare anche pane e mortadella”. Scontro e battibecco tra le due donne con la Celentano che ha ripreso il vecchio nomignolo dato in passato alla collega: mamma chioccia!