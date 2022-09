Anima Gemella, nuova fiction su Canale5 con Daniele Liotti: trama e cast

Daniele Liotti nella nuova serie tv di Canale5: grandi cambiamenti per l’attore

Per una fiction che finisce un’altra ne inizia. E’ quello che l’attore, volto storico di Un passo dal cielo su Rai1, si appresta a fare. Con grande sorpresa di tutti, infatti, Liotti ha deciso di lasciare la produzione Rai tanto amata dal pubblico e di approdare in un nuovo progetto. Dal titolo Anima Gemella, la fiction nuova di zecca verrà trasmessa su Canale5 prossimamente. Le riprese sono appena iniziate e vedono Chiara Mastalli come protagonista accanto all’attore. Nel cast ci saranno inoltre: Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti e Roberto Accornero. A loro si aggiungono le grandi Stefania Rocca e Barbara Bouchet.

La trama della fiction Anima Gemella: il protagonista truffato da una medium

Vediamo adesso di cosa tratterà la nuova produzione. Carlo, interpretato da Daniele Liotti, non ha ancora superato la morte della moglie Adele (Valentina Corti). L’uomo, stimato medico, dopo due anni chiede alla migliore amica della defunta moglie (Alice Torriani) di sposarlo. All’improvviso però nella sua vita irrompe Nina, interpretata da Chiara Mastalli, una ragazza giovane e piena di problemi che si spaccia per una medium. Durante una seduta l’anima di Adele irromperà però tra i due per comunicare con il marito. Da qui inizierà il viaggio dei due protagonisti nel chiedersi se esista davvero un aldilà. Lo scenario che si aprirà avrà dei risvolti inaspettati: cosa si nasconde dietro la morte di Adele? In questo ingarbugliato mistero Nina e Carlo finiranno per avvicinarsi sempre di più.

Tutti i dettagli sulla serie di Canale5 con Daniele Liotti: riprese e quando andrà in onda

Le riprese della nuova fiction Anima Gemella sono iniziate a Lesa, in provincia di Novara. Poi proseguiranno a Roma e Torino. La fiction sarà composta da 4 puntate da 100 minuti ciascuna ed è targata Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. La regia è affidata a Francesco Miccichè e la serie è realizzata con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, con il patrocinio della città di Torino e della città di Lesa. E’ ancora presto per dire quando la serie verrà trasmessa ma se i tempi dovessero essere brevi potrebbe essere già pronta per la primavera.