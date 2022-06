Fiction Mediaset 2022/2023: Daniele Liotti protagonista di L’Anima gemella

Daniele Liotti sbarca su Canale 5 con una grande storia d’amore

Nella giornata di oggi sono stati presentati i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva in partenza come ogni anno da settembre. Per quanto riguarda le fiction, settore sofferente per Canale5, la rete è pronta a schierare numerosi prodotti, tra ritorni e novità, che promettono bene. E proprio tra le novità annunciate tra le fiction Mediaset 2022/23 c’è una serie che sta già raccogliendo parecchia curiosità. Dal titolo L’Anima gemella vedrà come protagonista un volto fedelissimo di Rai1: Daniele Liotti. Com’è noto già da un po’ l’attore non sarà invece in Un passo dal cielo 7 ed ecco dunque un nuovo progetto che sembra stimolarlo tanto da sperimentare nuovi orizzonti e nuove reti. Sulla trama si sa pochissimo, ma saranno 4 serate incentrate su una grande storia d’amore.

L’Anima gemella e tutte le altre novità della prossima stagione

Oltre alla nuova serie con Daniele Liotti ci saranno ben altri 4 prodotti totalmente nuovi. Si tratta di Il Patriarca, con Claudio Amendola protagonista. Insieme a lui anche Giulia Bevilacqua, Antonia Liskova, Primo Reggiani e Niccolò Centioni (Rudy de I Cesaroni). Altra novità è l’attesissima Viola come il mare con protagonista Francesca Chillemi, anche lei volto di punta di Rai1, e il divo internazionale Can Yaman. E ancora, La ragazza di Corleone con Rosa Diletta Rossi (Alba di Nero a metà) e Alessandro Fella (Il paradiso delle signore). Infine arriverà una fiction dedicata a Brigitte Bardot in tre puntate.

Le fiction Mediaset 2022/23 pronte a tornare

Oltre a numerose nuove offerte Canale5 è pronta anche a schierare dei cavalli di battaglia. Si tratta di tre fiction che nel corso degli ultimi due anni sono state apprezzate moltissimo dal pubblico della rete ed hanno permesso a Canale5 di risalire notevolmente in termini di ascolti. Tra queste c’è Luce dei tuoi occhi 2, con i confermatissimi Anna Valle e Giuseppe Zeno e le ballerine, le cui riprese dovrebbero terminare entro l’estate. Sarà la volta poi di Fosca Innocenti 2, con le riprese attualmente in corso e i ritrovati Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Infine tornerà anche Buongiorno mamma 2, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, il cui set si è aperto da poco.