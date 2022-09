Anna Falchi ferita da due colleghi: “Mi hanno fatta arrabbiare moltissimo”

“Non ne parliamo, mi hanno fatta arrabbiare moltissimo”, le parole della conduttrice de I Fatti Vostri

È tornata al timone del programma mattutino di Rai2, Anna Falchi tagliando il nastro della sua seconda edizione nella trasmissione che porta la firma di Michele Guardì. Felice di essere al lavoro, la conduttrice ha ammesso di non amare stare troppo tempo in vacanza perchè molto attiva. Insomma, l’ozio non fa proprio parte del suo carattere! Sulle pagine del settimanale Chi ha raccontato di aver trascorso l’estate con la figlia in Romagna ed essersi concessa anche una fuga d’amore con il nuovo compagno. Ha svelato di essere rimasta molto male per le parole di Francesco Facchinetti e Emis Killa sulla sua amata Romagna. I due avevano infatti sottolineato che Riccione sarebbe diventata una località pericolosa e insicura. La conduttrice si è sfogata a riguardo, sottolineando:

“Lasciamo perdere, mi hanno fatta arrabbiare moltissimo […] Non ho avvertito nessun problema di sicurezza, nè di giorno nè di notte”.

Ha raccontato poi di essere stata ai concerti all’alba sulla spiaggia e aver visto sempre tutto sotto controllo.



“Aver riportato Rai2 ai fasti di una volta è una soddisfazione”, la rivelazione di Anna Falchi

Accanto a Salvo Sottile, la conduttrice finlandese è riuscita a dare nuova linfa a I Fatti Vostri. Proprio sul successo della passata stagione televisiva e sui dati incoraggianti dell’edizione in corso ha raccontato:

“Aver riportato Rai2 ai fasti di una volta è stata una grande soddisfazione. L’aspetto vincente è che io e Salvo siamo fatti l’una per l’altra televisivamente parlando”.

E proprio quella complicità pulita, di cui ha parlato anche il collega, che traspare in video è la forza della coppia. “Dopo 32 anni di trasmissione Michele Guardì sembra rivitalizzato” ha raccontato la conduttrice, felice per il suo successo professionale.

Anna Falchi volta pagina dopo la fine della storia con Andrea Ruggieri: chi è il nuovo compagno

Il successo professionale con I Fatti Vostri è stato accompagnato però per la conduttrice dalla fine della lunga storia d’amore con Andrea Ruggeri. In queste settimane però la 50enne è tornata a sorridere accanto a Walter Rodinò, con cui ha trascorso dei giorni al mare. La signora di Rai2 non si è voluta sbilanciare sulla sua nuova conoscenza, sottolineando: “Non riesco a etichettare questa frequentazione […] Per ora stiamo bene e io sono felice così, molto”.