Anticipazioni Un altro domani, Carmen dimentica Kiros: è addio definitivo

Spoiler prossime puntate della soap di Canale5, Carmen dice addio per sempre a Kiros

Le anticipazioni su Un altro domani svelano che nelle prossime puntate Carmen dirà addio a Kiros. Si, l’inaspettato colpi di scena avverrà negli episodi in onda nella prossima settimana. Andando con ordine, la giovane avrà scontri con tutti in fabbrica e sarà consapevole che tutto dovrà cambiare, così deciderà di dimenticare il passato con Kiros e dare un’altra chance al rapporto con Victor. Tuttavia, continuerà ad essere pienamente conscia di amare Kirso e di sapere che è lui l’uomo della sua vita ma alla fine sceglierà comunque Victor e dirà addio per sempre al ragazzo. Tuttavia la relazione tra la figlia di Francisco e Victor continuerà a non convincere Ventura. L’uomo, infatti, è certo che la ragazza non ami il figlio.

Un altro domani, anticipazioni prossima settimana: Julia e Sergio tengono nascosto il loro amore

Le anticipazioni dal 3 al 7 ottobre della soap spagnola di Canale5 annunciano anche che a dispetto delle opinioni di chi li circonda e nonostante il divorzio, Sergio e Julia continueranno a coltivare i loro sentimenti cercando di non farsi notare, ma Diana sospetterà qualcosa ed inizierà a pensare che la figlia abbia una storia con Tirso. Sergio e Julia, da parte loro, saranno impegnati ad organizzare la prima Giornata del Mobile un’esposizione dei mobili della per entrare in contatto con grossisti e proprietari di negozi di mobili. Tuttavia le cose non andranno come previsto e ciò stresserà non poco Julia che però potrà contare sull’aiuto del suo fidanzato che avrà un’idea geniale e inaspettata.

Anticipazioni soap spagnola: Patricia e Ventura tramano un diabolico piano

Infine, le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani svelano che Ventura si occuperà di inserire Angel nel mondo dei grandi uomini d’affari. Nel frattempo, a Kiros verrà affidato il compito di assistere Carmen nei preparativi delle nozze, e Patricia ordinerà a Mabale di scoprire il contenuto delle casse caricate di nascosto sui camion. Intanto Ventura affida ad Angel una valigetta con l’ordine di non perderla mai di vista. Infine, tra Carmen e Patricia sarà guerra. L’appuntamento con la soap di Canale5 è da lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.