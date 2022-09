Un altro domani anticipazioni: è di nuovo guerra tra Carmen e Patricia

Anticipazioni sulla soap spagnola di Canale5: Carmen scopre il tradimento di Victor e lo lascia

Gli spoiler sulle nuove puntate di Un altro domani svelano che non si placherà lo scontro tra Carmen e Patricia. Andando con ordine, la giovane impersonata dall’attrice Amparo Pinero scoprirà con sgomento dalla pettegola Linda che Victor ha continuato a frequentare una cortigiana anche dopo il loro fidanzamento ufficiale e chiuderà la relazione con l’uomo. Quest’ultimo racconterà tutto al padre Ventura che reagirà in malo modo quando scoprirà che il figlio, tradendola, ha dato una valida giustificazione alla ragazza per chiudere la relazione. A questo punto, sarà lo stesso Ventura a spifferare a Patricia e Francisco quello che ha fatto Carmen sottolineando che, qualora il matrimonio salti, ci saranno delle gravi ripercussioni per loro.

Un altro domani, anticipazioni prossime puntate: si riaccende lo scontro tra Carmen e Patricia

Le anticipazioni sulla soap spagnola trasmessa da Canale5 svelano che sia Patricia che Francisco, erano consapevoli del fatto che Carmen non amasse Victor ma mentre Francisco sembrerà rassegnarsi all’idea che la figlia non sposi Victor, la Godoy non sentirà ragioni ed affronterà la giovane. A questo punto si riaccenderà la guerra tra Carmen e Patricia con quest’ultima che cercherà in tutti i modi di convincere la ragazza a tornare sui suoi passi anche arrivando al punto di minacciarla, ma Carmen non si lascerà per nulla intimidire e spiazzerà la rivale arrivando fino a confessare di essere disposta a lasciare per sempre la Guinea e tornarsene in Spagna ed infatti scriverà una lunga lettera alla madre Dolores.

Spoiler soap di Canale5: Diana sospetta che la figlia Julia abbia una relazione

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Un altro domani, inoltre, svelano che anche Julia sarà al centro delle trame. Dopo la separazione con Sergio e la festa organizzata a tal proposito, la madre Diana è convinta che la figlia abbia un altro amore. La donna fuori di se promette di indagare dappertutto per arrivare alla verità. Con una serie di interrogatori fatti a chiunque, spera di poter arrivare ad un risultato. Riuscirà la madre della Infante a capire per chi batte il cuore di sua figlia? Quel che è certo è che quest’ultima continuerà ad essere sotto pressione.