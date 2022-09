“È tutto vero”, Antonella Clerici ha fatto un chiarimento a inizio diretta

E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice festeggia l’arrivo dell’autunno: “E’ reale il nostro bosco”

Seconda puntata della nuova settimana oggi, martedì 27 settembre 2022, per E’ sempre mezzogiorno, dove la padrona di casa Antonella Clerici è entrata in studio facendo vedere ai telespettatori sintonizzati su Rai1 le immagini del bosco proiettate sullo sfondo, sottolineando, come ha fatto molto spesso in passato: “E’ un bosco vero”.

Guardate la bellezza di questo bosco reale, vero, alle mie spalle. Guardate i colori dell’autunno, con il giallo che inizia a comparire

sono state le sue parole.

Prima di dare il via ufficiale alla puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, la conduttrice ha anche citato alcuni versi del giornalista e scrittore Tiziano Terzani, scomparso quasi vent’anni fa:

L’indimenticabile Tiziano diceva che un aspetto rasserenante della natura è che la sua immensa bellezza è lì per tutti

ha asserito Antonella, continuando poi: “Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto”. Concludendo la citazione, la Clerici ha commentato “E’ davvero così”, sottolineando poi che la natura regala anche i suoi prodotti, che noi portiamo a casa per utilizzarli in cucina.

Ieri la trasmissione ha registrato i migliori ascolti dall’inizio di questa stagione, con una media di telespettatori che ha sfiorato quota 1milione 700mila e uno share rimasto di un soffio inferiore al 15%: nel dettaglio, come riprendiamo dall’articolo di TvBlog dedicato ai dati auditel di tutti i programmi trasmessi ieri, per Antonella Clerici (che ha aperto la diretta dicendosi dispiaciuta…) i telespettatori sono stati esattamente 1milione 685mila e lo share del 14.79%, con una puntata trasmessa al termine di una mattinata decisamente particolare per il primo canale della Rai, dato che al posto di Unomattina e di Storie Italiane è andata in onda una lunga edizione del TG1 con la conduzione di Monica Maggioni, dedicata ai risultati delle elezioni.