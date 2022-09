Antonella Clerici dispiaciuta a È sempre mezzogiorno: “È un peccato”

La conduttrice di È sempre mezzogiorno commenta i risultati delle elezioni politiche: “Affluenza bassa”

È iniziata una nuova settimana ed anche il programma culinario è tornato in onda puntuale. Nonostante diversi stravolgimenti di palinsesto che hanno fatto saltare, ad esempio, Unomattina e Storie italiane, la fascia del mezzogiorno si è salvata. Stravolgimenti dovuti ovviamente ai risultati elettorali delle elezioni politiche di ieri. E proprio di questo argomento ha voluto parlare Antonella Clerici in apertura di puntata nello spazio dedicato alla riflessione. La conduttrice, in particolare, ha parlato di tutti quegli italiani che si sono astenuti dal voto e non sono andati dunque ai seggi. Queste le parole della Clerici:

“Ieri giornata importante per gli italiani che hanno espresso il loro voto. Peccato che l’affluenza alle urne sia stata un po’ bassa, perché il voto io lo ricordo sempre è un diritto ma soprattutto un dovere. Non dobbiamo dimenticarlo mai”.

Antonella Clerici lancia un messaggio ai vincitori delle elezioni: “Cerchiamo di lavorare per il bene del Paese”

Dopo aver fatto a È sempre mezzogiorno un importante annuncio la conduttrice ha ribadito l’importanza di andare a votare, non nascondendo un certo rammarico per le percentuali di ieri in merito all’astensionismo. Spazio poi ai vincitori delle elezioni e dunque al Centro Destra e, soprattutto, a Giorgia Meloni. Dopo essersi complimentata con loro Antonella ha però voluto lanciare un importante messaggio:

“Complimenti ai vincitori e buon lavoro a tutti, perché nel nostro Paese davvero ce n’è tanto bisogno. Quindi mi raccomando cerchiamo di lavorare tutti insieme per il bene del nostro Paese”.

Puntata ricca per i cuochi di È sempre mezzogiorno: tutte le ricette di oggi

Oltre ad aver commentato i risultati delle ultime elezioni politiche Antonella Clerici ha intrattenuto il pubblico a casa come sempre con tanti giochi e tante buonissime ricette. In particolare oggi Daniele Persegani ha aperto la trasmissione con un dolce: la torta ai due cioccolati e pere. E mentre i Gemelli Billi hanno preparato un secondo piatto, il polpettone ripieno di zucchine, Ivano Ricchebono ha preparato un primo: i mandilli al pesto. E ancora, lo chef sardo Michele Farru si è dilettato con il minestrone della longevità mentre a chiudere la puntata è stato Fulvio Marino con il pane di Chiaserna.