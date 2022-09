“Finalmente!”, Antonella Clerici l’ha annunciato a È sempre mezzogiorno

L’annuncio della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno: “Oggi finalmente è…”

Ultimo appuntamento della settimana oggi, venerdì 23 settembre 2022, con il programma condotto da Antonella Clerici, che ha fatto compagnia come da tradizione al pubblico del primo canale della Rai da poco prima delle 12.00. E aprendo la trasmissione, dopo la sigla, una volta raggiunto il centro dello studio la conduttrice si è detta felice perchè è iniziato l’autunno: “Oggi è ufficialmente l’equinozio” ha detto infatti, mentre qualche giorno fa ha spiegato che l’equinozio d’autunno quest’anno sarebbe caduto leggermente in ritardo rispetto alla tradizionale data del 21-22 settembre. “Oggi l’autunno è finalmente iniziato. Le giornate si accorciano, le temperature diminuiscono…” ha detto: ricordiamo che Antonella non ha mai nascosto di amare le stagioni invernali anziché quelle estive, preferendo la neve all’afa della bella stagione.

Antonella Clerici spiega: “Da oggi cambiano le materie prime che utilizziamo in cucina”

Un cambio di stagione, quello di oggi, che ha i suoi effetti anche a tavola, come la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha spiegato sempre nei primi minuti della puntata di oggi, dicendo: “Da adesso cambiano le materie prime che usiamo per cucinare”. Ha poi aggiunto:

Come ben sapete, noi utilizziamo sempre prodotti che sono di stagione, anche per seguire, attraverso i piatti che prepariamo, il susseguirsi delle stagioni, quindi frutta, verdura e ortaggi sempre di stagione.

“Ora entriamo nell’autunno, poi andremo verso l’inverno, successivamente tornerà la primavera e poi saremo di nuovo in estate, tutto ricomincerà” ha detto in conclusione, chiudendo quindi l’introduzione e raggiungendo l’angolo del gioco telefonico.

Antonella Clerici tra E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior

E’ quindi ripartita a tutti gli effetti la stagione del programma culinario, che oggi ha concluso la sua seconda settimana dell’edizione 2022/2023: a tale impegno, lo ricordiamo, la conduttrice affiancherà, nei prossimi mesi, la conduzione di The Voice Senior, che tornerà in onda in pieno inverno. Intanto, lo ricordiamo, ieri è stata lanciata una novità a E’ sempre mezzogiorno, ossia una rubrica gestita da una famosa collega che ha fatto un’irruzione a sorpresa in studio.