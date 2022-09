Irruzione a È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici ha una novità assoluta!

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 22, 2022 , in Programmi Tv

Novità nel cast di E’ sempre mezzogiorno: arriva Giovanna Civitillo con una rubrica inedita

Sorpresa nella puntata andata in onda oggi, giovedì 22 settembre 2022, del programma condotto da Antonella Clerici, dove nel corso della diretta è arrivata in studio Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus ha fatto il suo ingresso poco prima di un’interruzione pubblicitaria e la padrona di casa, dopo averla accolta, ha annunciato che più tardi avrebbero svelato una novità. “Lei mi piace perchè è sempre allegra” ha sottolineato la conduttrice e, al rientro dalla pubblicità, dopo aver dato spazio alla presentazione di una ricetta, ha richiamato davanti alle telecamere Giovanna inaugurando ufficialmente la rubrica ‘Gira e va’.

Antonella Clerici e la nuova rubrica di E’ sempre mezzogiorno: “Ho pensato una cosa…”

“Ho pensato che gli italiani amano far festa” ha premesso la conduttrice introducendo la rubrica di Giovanna Civitillo. Ha poi continuato dicendo: “Gli italiani vogliono andare sempre in posti dove si mangia, come le sagre”.

Per questo motivo ho pensato ad una persona che fosse in grado di farci viaggiare con la fantasia e raccontarci le sagre. Lei è una mamma di famiglia, ma anche una ragazza brillante, simpatica e sorridente

ha aggiunto subito dopo. “Ecco quindi ‘Gira e va’ con Giovanna Civitillo!” ha quindi annunciato. E la moglie di Amadeus ha, appunto, portato virtualmente i telespettatori alla scoperta di alcune sagre italiane.

Antonella Clerici ricorda Ti lascio una canzone: “La sigla porta fortuna”

Come il titolo della rubrica lascia intendere, ‘Gira e va’, la sigla introduttiva non poteva che essere quella di Ti lascio una canzone, show musicale che Antonella Clerici ha condotto per quasi dieci anni, sempre con grande successo, e al quale si è detta più volte molto legata. “La sigla di Ti lascio una canzone porta fortuna” ha detto a tal proposito oggi, appunto inaugurando la rubrica di Giovanna. All’inizio della puntata ha lanciato invece un messaggio importante, citando un bellissimo aforisma.