Antonella Clerici: “Finalmente!”, l’annuncio fatto a È sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno e la gioia incontenibile della conduttrice: “Due partite vinte”

Anche questa settimana sta volgendo ormai a termine come ha fatto notare Antonella Clerici in apertura di puntata. Dopo essere entrata in studio con la consueta sigla della trasmissione culinaria di Rai1 la conduttrice ha dato il buongiorno a tutti ed ha riflettuto sul fatto che oggi sia il 30 settembre e che dunque il mese è finito così come un’altra settimana essendo oggi venerdì. Poi, prima di dare il via alle nuove ricette della giornata odierna con gli amatissimi chef della trasmissione, agli ospiti e ai collegamenti con il pubblico da casa, Antonella ha detto:

“E questo weekend dopo finalmente due partite vinte della nostra Nazionale, la Nazionale di Roberto Mancini, riparte il campionato”.

Antonella Clerici dà un consiglio ai telespettatori di Rai1: la corsa ai fornelli

Se ieri durante la puntata di È sempre mezzogiorno c’è stato un imprevisto oggi tutto è filato liscio come l’olio. Dopo aver dato il buongiorno e aver annunciato l’inizio del campionato di calcio la Clerici ha spiegato che questo weekend cambieranno le abitudini rispetto all’estate. Infatti molti, soprattutto gli appassionati di calcio, guarderanno le partite allo stadio o in tv. Per gli altri invece la conduttrice ha dato un’idea. Ovvero quella di replicare le ricette della trasmissione preparate durante la settimana dagli chef di Rai1 e dunque di esercitarsi un po’ con i fornelli.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno fa un appello al pubblico: “Mandateci le vostre foto”

Dopo aver dato come consiglio ai telespettatori di Rai1 quello di replicare le ricette mostrate e preparate durante la settimana dagli chef della trasmissione Antonella Clerici ha fatto un appello al pubblico.

“Mandateci le fotografie che avete fatto e copiato dai nostri cuochi”

ha dunque detto la conduttrice. Poi ha aggiunto: “Perché a noi fa molto piacere questa interazione tra la nostra casa e la vostra casa”. E proprio a tal proposito poco dopo Antonella ha fatto una videochiamata con una telespettatrice di Gela che aveva replicato una delle ricette di Fulvio Marino inviando poi la foto del suo pane al programma.