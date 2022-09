Antonella Fiordelisi asfalta Pamela Prati: “Il tuo fidanzato è il nulla!”

La showgirl mette con le spalle al muro l’ex di Francesco Chiofalo: “Deve chiedere scusa”

Anche nella puntata del GF Vip 7 andata in onda questa sera, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati hanno fatto capire di non andare d’accordo. Quest’ultima dopo essere stata criticata nuovamente dalla ragazza l’ha messa con le spalle al muro affermando:

“Non voglio dare importanza a chi vuole attaccarmi gratuitamente. Deve chiedere scusa“.

Nuovo scontro tra le due gieffine del noto reality: interviene un’altra concorrente

Antonella Fiordelisi in questi giorni ha espresso il suo parere su Pamela Prati, e dopo che sono state mandate in onda le clip delle sue dichiarazioni non si è fatto attendere uno scontro. La prima a rompere il silenzio nel nuovo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata l’ex di Francesco Chiofalo: “Mai avvicinata, devo giudicare il libro dalla copertina”. Il presentatore le ha fatto un rimprovero: “Fare la strafottente mi sembra un accusa troppo…”. La replica dell’ex schermitrice è stata: “Mi si è fiondata davanti e non avevo la visuale, una persona che fa così non ha rispetto per gli altri“. La soubrette si è difesa: “Ci sono troppe mosche! Le mosche volanti”. La modella originaria di Salerno ha detto la sua sull’atteggiamento della soubrette: “Non si può abbassare agli altri, è superiore. Il tuo fidanzato è il nulla, e anche i tuoi figli, visto che non sono esistiti”. C’è stato intervento di Patrizia Rossetti che si è schierata dalla parte della 63enne a cui Marco Bellavia sta facendo la corte, visto che si è rivolta alla modella dicendole: “Ognuno ha i suoi tempi, perchè non provi tu a parlare con lei”.

Pamela Prati fa un rimprovero al conduttore: “Il nome primadonna non si butta così”

Quando l’ex di Francesco Chiofalo ha precisato di essersi avvicinata alla famosa soubrette chiedendole di fare una foto, Patrizia Rossetti le ha fatto una critica: “Non ti sei posta bene, ti sei posta in modo aggressivo”. Alberto De Pisis alla domanda del conduttore su cosa ne pensa delle due primedonne, oltre a dire di aver instaurato un rapporto bellissimo con la showgirl 63enne ha difeso anche l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi: “Non è cattiva, è molto istintiva, probabilmente è partita prevenuta, se nessuno delle due tende la mano diventa difficile”. Alla domanda di Alfonso Signorini: “Non sei stata d’accordo che ho dato la definizione primedonne?”, la soubrette che ha fatto tanto parlare nell’ultimo periodo per il caso Mark Caltagirone ha risposto facendogli un rimprovero: “Il nome primadonna è importante, non si butta così”.