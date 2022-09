Antonella Fiordelisi si sfoga dopo la puntata: “Sono stata sempre invidiata”

L’ex schermitrice scoppia a piangere: “La prendo sempre in quel posto”

Antonella Fiordelisi una delle concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, al termine della nuova puntata ha avuto l’ennesimo momento di sconforto. L’ex schermitrice che nella casa di Cinecittà sta dimostrando di avere un forte carattere, dopo essere finita in nomination per essere stata votata dalle altre gieffine è scoppiata a piangere. La ragazza si è sfogata con Carolina Marconi dicendole:

“Ora sto piangendo, mi passerà appena succede una cosa bella. Il problema è che io nella mia vita sono sempre stata invidiata da tutte le donne, nonostante sia sempre stata una persona socievole, espansiva, aiuto sempre gli altri e poi la prendo sempre in quel posto“.

La showgirl venezuelana fa un rimprovero alla giovane influencer: “Ecco cosa sbagli”

Agli spettatori del GF Vip 7 sicuramente non è sfuggito lo sfogo di Antonella Fiordelisi, che non è riuscita a trattenere il suo pianto per essere stata nominata dalle compagne di gioco. L’ex schermitrice e influencer dopo aver detto a Carolina Marconi che spesso le donne provano invidia nei suoi confronti, ha aggiunto: “Mi dispiace anche per la mia famiglia che mi sta vedendo, che sanno come sono fatta e vedono ancora una volta tutte contro di me. Io confido nel pubblico che penso un minimo mi abbia conosciuto però mi dispiace che con la maggior parte delle donne è sempre così”. La showgirl e attrice venezuelana non ha perso tempo per rassicurare la compagna di gioco, facendole però una critica:

“Non devi permettere agli altri di torglierti il sorriso. Tu sbagli i toni, come ti senti sfidata ti dà fastidio questa cosa, è più forte di te. Ti mordi la lingua 10 secondi e dai alla persona l’opportunità di conoscerti”.

Antonella Fiordelisi pronta a chiarire con la nota showgirl? “Forse le darò una possibilità”

L’ex schermitrice che ieri sera si è scagliata contro Pamela Prati asfaltandola, successivamente si è sfogata anche con Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha invitato la sua compagna di gioco a migliorare il suo approccio e a essere meno scontrosa: “Tu sei buona, non reagire sempre in quel modo”. Ancora parecchio arrabbiata per le critiche ricevute dalle altre gieffine, la modella ha affermato: “Sono tutte vipere”. La ragazza però si è detta disposta a fare un passo in avanti verso la famosa showgirl che nell’ultimo periodo ha fatto parlare tanto di sè per il caso Mark Caltagirone, visto che quando il volto di Forum le ha consigliato di chiarire con le altre coinquiline, riferendosi alla 63enne ha sottolineato: “Darò forse una possibilità solo a lei”.