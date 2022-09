Arisa e Vito Coppola pronti a tornare insieme? La clamorosa indiscrezione

“Tra loro non è mai stata scritta la parola fine”: nuovo retroscena sulla coppia

La storia tra i due artisti è rimasta nel cuore di milioni di fan della coppia che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. I due si sono conosciuti a Ballando con le stelle, dove lei era concorrente e lui insegnante. Il feeling tra Arisa e Vito Coppola è stato subito sotto gli occhi di tutti anche se, per renderlo ufficiale, è passato tempo. Quando sono usciti allo scoperto hanno cercato comunque di viversi la storia nel massimo riserbo. Semplici, spontanei, affiatati, sembravano fatti l’uno per l’altra. Eppure quella storia è poi naufragata anche se ad oggi i veri motivi i due li hanno tenuti privati. Nelle ultime ore però Dandolo ha lanciato un’indiscrezione sul settimanale Oggi dove scrive:

“Chi la conosce bene sostiene che sia tuttora innamorata di lui e giura che tra loro non sia mai stata scritta davvero la parola fine”.

Arisa non è single? “E’ ancora profondamente legata al ballerino”

Da quando la cantante e il ballerino si sono lasciati si è parlato spesso di un possibile ritorno di fiamma. Soprattutto quando per il compleanno di lei Vito Coppola le aveva fatto una dedica sui social davvero dolcissima. Intanto Arisa si è dichiarata spesso single, ma sarà davvero così? Dandolo sul settimanale scrive:

“Forse non tutti sanno che la cantante lucana, pur dichiarandosi ufficialmente single, è in realtà ancora profondamente legata al ballerino Vito Coppola con cui ha avuto un’altalenante relazione”.

L’ex coppia, che nella scorsa stagione televisiva si è aggiudicata anche la vittoria a Ballando con le stelle, avrà davvero questo ritorno tanto atteso?

Periodo d’oro per la cantante: sul lavoro non sbaglia un colpo

Se sul versante privato la cantante ha vissuto un periodo turbolento, a causa della fine della relazione con Vito Coppola, su quello lavorativo tutto procede a gonfie vele. Infatti Arisa è tornata a ricoprire il ruolo di insegnante di canto ad Amici dove ha litigato con un collega e dove ha già puntato alcuni allievi talentuosi per aiutarli nel loro percorso musicale. Inoltre la cantante sta lavorando al suo nuovo progetto discografico.