Ascolti GF Vip ieri sera: acceso scontro con la partita e Stefano De Martino

Grande Fratello abbastanza stabile negli ascolti tv, ma viene battuto dalla Nazionale Italiana

Ieri sera lunedì 26 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip, molto attesa per una serie di faccia a faccia e scontri di particolare interesse. Il programma condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto 2.447.000 spettatori con uno share del 17.8%, con un picco di 2.740.000 nella presentazione anticipata delle 21:15. Il reality è stato battuto dalla partita della Nazionale Italiana contro l’Ungheria, che ha appassionato 6.949.000 spettatori con il 31.4% di share. Invece, su Rai 2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile condotta nuovamente da Stefano De Martino ha attirato 1.300.000 spettatori pari all’8.1%. Gli ascolti del GF Vip sono stati simili alle prime due puntate, con un calo rispetto alla prima puntata, dove aveva totalizzato 2.636.000 spettatori, ma con un aumento rispetto ai 2.266.000 spettatori di giovedì.

Grande Fratello Vip, i momenti clou della serata: i due attesissimi faccia a faccia

Il programma condotto da Alfonso Signorini è quindi salito negli ascolti rispetto alla seconda puntata, con due attesissimi faccia a faccia che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Il primo è stato quello tra Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino che ha potuto parlare anche con lui. La giovane ragazza si è fatta valere con l’icona trans e anche contro Sara Manfuso, trovando d’accordo il pubblico e Sonia Bruganelli, che si è scagliata contro la moglie di Andrea Romano, uscita arrabbiata e delusa dalla discussione che l’ha vista sconfitta. Poi c’è stato il confronto tra Attilio Romita e Giucas Casella in merito ai commenti poco carini dell’ex mezzo busto del Tg1 all’illusionista, che si è mostrato incavolato e offeso dagli insulti, ma poi tutto è sfociato nello scherzo per la simpatia di Giucas e i due alla fine si sono lasciati amichevolmente.

Ginevra e il rapporto con sua sorella Elettra e l’avvicinamento tra Pamela Prati e Marco Bellavia

Ieri sera Alfonso Signorini ha parlato nuovamente con Ginevra del rapporto con sua sorella Elettra, in cui ci sono state ulteriori reazioni della cantante in merito a quanto detto in puntata su di lei. Inoltre, si è parlato anche dell’avvicinamento tra la Prati e Bellavia, con i due che hanno ammesso di piacersi e hanno l’intenzione di proseguire nella conoscenza per vedere come si evolverà la situazione. Infine, ci sono state le ennesime nomination infuocate tra le donne, in cui le più attaccate sono state Sofia Giale De Donà e Antonella Fiordelisi, con la prima che è stata molto criticata ieri sera per il suo rapporto libero e fuori dal comune con suo marito. I nominati di puntata, con i vip che non sanno che il pubblico voterà per il preferito, sono stati: Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Sofia Giale De Donà, Marco Bellavia e Nikita Pelizon.