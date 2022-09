Ascolti ieri sera, GF Vip: i risultati dello scontro con Imma Tataranni 2

Ascolti tv: Grande Fratello Vip contro Imma Tataranni 2

Ieri sera giovedì 29 settembre è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, che ha ottenuto 2.495.000 spettatori con il 19.5% di share, rimanendo perfettamente in linea con gli ascolti della puntata di lunedì scorso, che aveva ottenuto 2.446.000 telespettatori. Però questo non è bastato per battere l’agguerrita concorrenza targata Rai, con la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore che ha totalizzato ben 4.257.000 spettatori pari al 24.8%, risultando molto apprezzata dal pubblico. Gli altri programmi, invece, non si sono avvicinati ai loro numeri, con quelli più seguiti che sono stati Dritto e Rovesci su Rete 4 e Piazza Pulita su La7, che hanno ottenuto rispettivamente 1.144.000 e 903.000 spettatori.

Quarta puntata del Grande Fratello Vip: il ritorno di Adriana Volpe e il racconto di Giovanni Ciacci

La quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stata ricca di forti emozioni e di momenti interessanti. Innanzitutto, Giovanni Ciacci ha raccontato a tutta Italia la sua sieropositività, con anche una rivelazione choc. Poi c’è stato il grande ritorno di Adriana Volpe, che dapprima ha incontrato l’amico Ciacci dispensandogli bellissime parole facendolo commuovere, per poi andare in studio e avere un siparietto esilarante con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, anche se tutto ciò non è stato apprezzato dalla moglie di Bonolis, che è stata provocata dalla collega. Inoltre, Patrizia Rossetti ha parlato del tradimento del suo ex marito, commuovendo l’Italia, mentre Gegia continua a confermare il suo amore per il turco Mehmet, con il conduttore che ha promesso di indagare e di darle a breve aggiornamenti.

Le altre dinamiche di ieri: tutti contro Marco Bellavia, al televoto con altri due concorrenti

La puntata di ieri del GF Vip è stata ricca di dinamiche e pesanti scontri: la maggior parte della casa si è schierata contro Marco Bellavia, preso di mira nonostante aver dichiarato di soffrire di depressione, e Sofia Giaele De Donà, con quest’ultima che è stata attaccata pesantemente da Ginevra Lamborghini per il suo matrimonio aperto. Inoltre, la sorella di Elettra è stata messa al corrente della sua reazione sui social e ha di nuovo invitato la sorella a una riappacificazione anche tra le mura domestiche, mentre ha confermato di avere un uomo che lo aspetta fuori, smorzando l’interesse di Antonino Spinalbese ma non chiudendogli definitivamente la porta. Antonella Fiordelisi è stata votata come preferita dal pubblico, mentre al televoto che prevede la prima eliminazione ci sono Giovanni Ciacci, Marco Bellavia e Sofia Giale De Donà.