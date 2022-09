Vanessa Incontrada a tutto campo su Carlo Conti: “Ha la capacità di…”

Carlo Conti ed il retroscena svelato dalla collega: “Ha capacità di non tradire mai emozioni”

Vanessa Incontrada ed il popolare conduttore torneranno il 9 e il 10 settembre su Rai Uno alla conduzione dell’evento musicale Tim Music Awards. E proprio quest’ultima oggi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera per parlare di questo suo ritorno in Tv al fianco del popolare collega. In questa occasione ha anche preso la palla al balzo per svelare un retroscena su Conti, asserendo che ha la capacità di essere sempre così tanto tranquillo nel momento in cui va in scena: “Ha la capacità di non tradire mai emozioni, dice sempre che è super-tranquillo…” Non si può dire invece la stessa cosa della presentatrice e attrice iberica, che ha rivelato di essere sempre emozionata nonostante lavori nel mondo dello spettacolo da tanti anni: “Io invece provo sempre l’adrenalina del via, il nervosismo dei primi minuti…”

Vanessa Incontrada sul noto conduttore fa una confessione: “Cerco sempre di destabilizzarlo”

La popolare conduttrice di origini spagnole, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, ha anche rivelato che spesso e volentieri cerca di mandare in difficoltà il suo collega Carlo Conti, che invece dimostra di avere un self control incredibile quando conduce il Tim Music Awards (e tutti gli altri programmi):

“Lui sembra impermeabile, è perfetto, molto tecnico, preciso; io cerco di destabilizzarlo con la mia improvvisazione, il gobbo non lo leggo mai. Mi piace mandarlo fuori gioco…”

La presentatrice, che giorni fa ha svelato un retroscena sulla fiction Fosca Innocenti in cui è protagonista indiscussa, ha poi dichiarato di non riuscire a trovare alcun difetto nel suo collega: “Se gli devo trovare un difetto dico che è troppo abbronzato…”

Tim Music Awards, la conduttrice non ha dubbi: “Non li vivo come l’Oscar della musica”

Vanessa Incontrada su Il Corriere ha poi parlato dell’evento musicale di Rai Uno, non facendo mistero di non vederlo come una gara tra i vari artisti, ma più come un riconoscimento a tutti coloro che hanno ottenuto un certo risultato con i loro album:

“Quello dei Music Awards è un palco su cui sono a mio agio, sono una festa, non li vivo come l’Oscar della musica, come una gara rigorosa, ma come un premio a chi ha venduto di più….”

Si ricorda che la conduttrice, dopo questo impegno, tornerà in Tv ad ottobre alla guida del tg satirico Striscia La Notizia, mentre a Novembre condurrà Zelig al fianco di Claudio Bisio.